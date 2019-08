Golpe de autoridad del Huesca frente al Deportivo (3-1)

La SD Huesca fue superior al RC Deportivo La Coruña cuajando una gran primera parte en la que dominó con claridad a su rival, y encarrilando el triunfo con dos goles para lograr una gran victoria (3-1) ante un rival que es otro aspirante como los oscenses para estar en las primeras posiciones de la Liga.

Los dos entrenadores, Michel y Anquela hicieron cambios en las defensas y en jugadores del centro del campo, y medias puntas respecto a las alineaciones de la primera jornada en la que obtuvieron la victoria, contando Anquela con la baja inesperada de Nolaskoain que tuvo que ser operado de apendicitis en la misma ciudad oscense poco ante de iniciarse el partido.

El calor -32 grados- fue un factor importante que hizo mella en los jugadores a lo largo del encuentro con mucho esfuerzo por parte del Huesca que llevó la iniciativa desde el comienzo del partido llevando el peligro por las dos bandas.

El conjunto oscense tuvo la primera ocasión del encuentro en el minuto 10 en una jugada rápida de Raba por la banda derecha topándose el centro Hermoso con el balón que le dio en la cabeza saliendo alto el balón en la misma portería.

El centro del campo fue del Huesca lo que provoco muchos problemas al conjunto gallego atacando por el lado izquierdo donde Raba y Rico llevaron el peligro constantemente superando con claridad a su rival; hasta que llegó el primer gol, en el minuto 26, por medio de Eugenit, tras recoger un balón divido en junto a la raya de gol.

En el último cuarto de hora de la primera parte, tras la pausa para hidratarse despertó el Deportivo con la bronca de Anquela ante la pasividad de sus jugadores. Se sacudió el dominio estirando las líneas y controlando en el centro del campo teniendo más la posesión pero no fue fructífero el dominio y no pasó apuros Alvaro, que no tuvo que intervenir en ninguna acción de peligro al estar los jugadores bien marcados por la defensa.

En el tiempo de descuento de la primera parte y cuando mejor estaba el Deportivo sobre el campo del Alcoraz, Raba se sacó un tiro lejano que sorprendió a todos al colarse por toda la escuadra derecha de Dani Giménez.

Tras el descanso, el Deportivo salió sin complejos y tuvo la posesión del balón pero el Huesca le dio otro golpe en una contra, en el minuto 52, culminando la jugada Jorge Pulido logrando el tercer gol que dejaba sentenciando el encuentro.

Anquela hizo rápidamente dos cambios ofensivos sacando toda la artillería con Longo y Cristian Santos en busca de algún gol, además de Koné.

Los cambios le dieron poco resultado, aunque siguió dominando el conjunto gallego en busca de recortar la desventaja que llegaría en el minuto 72 por medio de Cristian Santos, ante un Huesca que dejó pasar los minutos hasta el final del partido.