El Huesca busca una victoria para salir de su crisis

Reencontrarse con el camino de la victoria se ha convertido en una urgente necesidad para el Huesca después de acumular dos derrotas consecutivas. Los de Míchel viajan hasta Almendralejo para acabar con su mala racha ante un rival propicio como el Extremadura, que todavía no sabe lo que es ganar en las primeras seis jornadas de Liga. Si los oscenses quieren aspirar a estar en la zona alta de la tabla no se pueden permitir ningún despiste más y menos ante rivales que pelearán por otras cotas más bajas a final de temporada.

Las buenas fases de juego combinativo del Huesca no han tenido su reflejo en los resultados cosechados hasta el momento. Además, a esta inercia negativa en las dos últimas jornadas se une la falta de estabilidad fuera de casa donde los oscenses todavía no han puntuado al caer ante el Almería y Numancia. Mientras Míchel se centra en que la moral de sus pupilos no se decaiga, la falta de gol está siendo el problema principal del conjunto azulgrana hasta el momento.

Ocasiones no faltan pero la mala puntería en los últimos metros ha condenado al Huesca. Ante el Albacete, los oscenses dispararon entre los tres palos en diez ocasiones y ninguna acabó en gol. Y es que los delanteros azulgranas –Okazaki, Escriche y Cristo– todavía no se han estrenado en esta temporada.

Míchel seguirá apostando por las rotaciones debido a la amplitud de su plantilla. El técnico madrileño ha dejado en la capital altoaragonesa, nuevamente, a Ivi y Pedro López mientras que Miguelón, Luisinho y David Ferreiro regresan a la convocatoria tras descansar en la jornada intersemanal. Miguelón aportará su carácter ofensivo desde el lateral derecho y en la izquierda no se esperan cambios después del recital que dio Javi Galán frente al Albacete. La otra duda está en el centro del campo donde Juan Carlos y Eugeni se juegan un puesto junto a Mosquera y Rico, que parecen intocables hasta el momento. Arriba, Okazaki partirá nuevamente de inicio.

Por su parte, el Extremadura está mostrando una imagen atrevida durante sus encuentros pero solo ha sumado dos puntos. «Insistir, perseverar, no dejar de creer y no dejar de ser fuertes», fueron las palabras de Manuel Mosquera, entrenador extremeño, para alentar a su equipo.