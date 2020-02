Un Huesca desastroso (3-1)

Derrota abultada, justa e incluso corta. El Huesca no apareció apenas por El Toralín en otra actuación desastrosa y para el olvido lejos de El Alcoraz (3-1). Volvió a empeñecerse, fue endeble, frágil sobre el césped y, en cuanto a fútbol, fue completamente superado en todo por la Ponferradina. El planteamiento de Jon Pérez Bolo se merendó al de Míchel, excesivamente académico y rígido, sin capacidad de reacción ante una forma de jugar contraria estudiada y que pinchó de pleno donde más duele. Pero ante ello tampoco surgió la honra de los propios jugadores, que mostraron una docilidad en el cuerpo a cuerpo condimentada con errores ingenuos.

Bolo bloqueó al Huesca con un sencillo movimiento de ajedrez. Le puso a Mosquera marcaje individual por parte de Kaxe o Yuri y cedió la responsabilidad creativa a Insua y Josué Sá. Los azulgranas, a los que ya de por sí les cuesta rendir a domicilio, estuvieron ofuscados, a merced de lo que quería la Ponferradina. Tenía el balón, pero sin ningún propósito ofensivo. Con dientes de leche. Sin apoyos ni variantes.

Solo necesitaban los bercianos un gol que diera sentido completo a su plan y que terminase de ofuscar a un Huesca débil. Hasta el 46 y medio del primer acto solo hubo una aproximación visitante, pero Rafa Mir controló mal en situación franca de gol. Nada más hasta que ya fue demasiado tarde. Entonces Mikel Rico obligó a René a desviar un potente disparo desde el corazón del área.

Entre medio, el peligro llegó a balón parado. En varias faltas amenazó el cuadro local, originadas por falta de contundencia oscense. Y en una de ellas, Ivi López castigó a sus excompañeros con un golpeo seco y magistral. Poco después, en otra absurda falta en la frontal, Ríos Reina golpeó al lado de Álvaro, que falló estrepitosamente, y en el rechace se llevó por delante a Trigueros. Yuri no perdonó el penalti.

No hubo en el descanso ningún cambio. Mosquera continuó tapado y desde el banquillo no hubo reacción alguna. Confianza en un plan de juego que no funcionaba. Por si fuera poco, Yuri se inventó un precioso chutazo cruzado tras asistencia de Ivi. Gol de puro killer.

Los locales se gustaban y solo algunos bajones en su intensidad permitieron a los azulgranas acercarse a René. Eugeni voleó muy desviado un rechace, Ivi contestó con otra falta directa fuera y Rafa Mir, una de las pocas notas positivas del Huesca, anotó tras sortear a René tras un bonito pase de Dani Raba. Por lo demás, ligeros arreones de Miguelón y Rafa Mir ante una Ponferradina disfrutona. Tenía de nuevo la oportunidad el Huesca de demostrar que quiere estar en ascenso directo, pero otra vez estuvo lejos de lo que se le exige.

Sencillo resumen de Míchel

Míchel Sánchez insistió en que el resumen de la derrota en Ponferrada era muy fácil de explicar: «Fueron mejores que nosotros», dijo el técnico. «En su forma de jugar tuvieron más determinación y nos han superado. Han tenido más sensación de peligro aunque tuviésemos el balón y no hemos superado su intensidad», puntualizó.

Sobre el juego, el preparador madrileño afirmó que «han dejado salir mucho a los centrales y no hemos encontrado el siguiente pase». Además, agregó, «han ganado las segundas jugadas y la realidad es que no estábamos encontrando nuestra mejor versión». «Hay veces que tenemos que reconocer que el rival, con su fútbol, te supera. Hacen juego directo, segunda jugada, tienen dos puntas que generan muchos duelos y ahí han estado fuertes. Defensivamente no nos han permitido tener fluidez», concluyó Míchel.

Ficha técnica:

3- Ponferradina: René; Son, Trigueros, Russo, Ríos Reina; Ivi López (Javi Navarro, m.69), Larrea, Óscar Sielva, Pablo Valcarce (Omar Ramos, m.77); Kaxe (Asier Benito, m.86) y Yuri.

1- Huesca: Álvaro Fernández; Miguelón, Josué Sá (Datkovic, m.32), Insua, Luisinho; Mikel Rico (Cristo, m.55), Mosquera, Eugeni; Sergio Gómez (Dani Raba, m.60), Rafa Mir y Ferreiro.

Goles: 1-0, m.34: Ivi López. 2-0, m.43: Yuri (p). 3-0, m.48: Yuri. 3-1, m.67: Rafa Mir.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó a los locales Trigueros e Ivi López; y a los visitantes Josué Sá, Álvaro Fernández, Insua, Ferreiro y Eugeni.