El Huesca, a disipar dudas frente al Fuenlabrada

Duelo de necesidades en El Alcoraz. En el Huesca bajan las aguas algo turbias después de haber conseguido un triunfo en las últimas cinco jornadas y del último empate contra el Extremadura, un día marcado en el calendario para vencer por ser en casa y ante un adversario de la zona baja. Como cada semana, y cada vez más, ya que el calendario se acorta y se encamina hacia su recta final, los azulgranas necesitan vencer y, ahora, casi tanto como convencer tras unos choques alejados de su mejor versión y el rival de este sábado, el Fuenlabrada (18.15 horas), si bien está en horas bajas, no es un adversario propicio por su incomodidad, carácter aguerrido y fortaleza a balón parado.

Después del traspié contra el Extremadura, el Huesca debe volver a la buena senda en casa, olvidar las dudas, regresar a esa versión agresiva con el balón, vertical y eléctrica que arrincona y empequeñece a su rival. En definitiva, como resumió Míchel, «si queremos aspirar a todo, hay que sumar de tres en tres». «Si eres capaz de eso, siempre vas a estar en disposición de que, si cualquier otro falla, recortar distancias. Es un partido que nos puede dar tres puntos importantísimos», resumió el técnico.

Por otra parte, otro reto al que se enfrenta el Huesca y que debe mejorar si quiere aspirar al ascenso directo es conseguir cerrar su portería, ya que son doce encuentros consecutivos encajando al menos un gol y no todos los días se ve la meta contraria con alegría. El margen de error es mínimo, los rivales por el ascenso difícilmente relajan el pie del acelerador y el Huesca necesita dar un paso al frente en muchos aspectos para optar, como mínimo, al segundo puesto.

Cuando algo no funciona hay que cambiarlo y, por ello, se prevén variaciones en el once inicial de Míchel. El técnico, como reconoció durante la semana, tiene muy claro quién va a jugar contra el Fuenlabrada, pero no dio pistas sobre los integrantes de la alineación inicial. Un posible cambio es la entrada de Insua en el eje de la defensa por un fallón Josué Sá, que ha errado sobre todo con el balón en los últimos encuentros, y los laterales también podrían variar.

Además, Eugeni tiene opciones de volver en detrimento de un apagado Juan Carlos Real, que no ha sido determinante, y Sergio Gómez por Dani Raba, si bien también emerge la posibilidad de jugar arriba con Rafa Mir junto a Okazaki para tratar de destruir la previsible muralla defensiva del Fuenlabrada. En caso de optar por solo uno de ellos, la buena dinámica del nipón, que viene de anotar un doblete, le hace partir con ventaja.

Por su parte, el Fuenlabrada lleva desde el 1 de diciembre sin vencer y se encuentra en plena caída tras un primer tramo de la temporada sensacional. Además, cuenta con bajas muy sensibles, sobre todo en la delantera, donde faltan Oriol Riera, Sekou y Caye Quintana. Mientras, tampoco estarán dos titulares indiscutibles como Juanma e Iribas. Al Huesca le toca vencer y convencer.

Alineaciones probables:

Huesca: Álvaro Fernández, Pedro López, Insua, Pulido, Javi Galán, Mosquera, Eugeni, Mikel Rico, Ferreiro, Rafa Mir y Okazaki.

Fuenlabrada: Biel Ribas, Dani Fernández, David Prieto, José León, Glauder, José Rodríguez, Clavería, Cristóbal, Hugo Fraile, José Fran y Nteka.