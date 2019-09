Un Huesca de fogueo

Se acabó la imbatibilidad del Huesca en El Alcoraz. Y no por no haberlo intentado. El equipo altoaragonés tiró con balas de fogueo, fue incapaz de batir la meta del Albacete a pesar de la insistencia, los dos palos y las numerosas ocasiones y acabó perdiendo en un duelo que se torció tan pronto como a los 20 segundos. Así como si nada. El equipo manchego castigó con fiereza los problemas de creación del Huesca encerrándose atrás, incomodó y le salió bien la jugada, aunque también pudo caer cruz la moneda por la apuesta ultradefensiva de Ramis. El caso es que al final, el equipo azulgrana se dejó tres puntos en El Alcoraz que ya no volverán.

Entró en el campo el Huesca con el pie izquierdo. Sin comerlo ni beberlo, un error en la entrega de Mikel Rico a los 20 segundos lo recogió Manu Fuster en la frontal, se fue por velocidad de Pedro López y el lateral le trabó dentro del área. El árbitro ordenó que se levantara, pero el chivato del pinganillo, Figueroa Vázquez, encendió las alarmas en El Alcoraz. Dos minutos después, con el tedio habitual del VAR, terminaron de saltar: había penalti y Susaeta lo definió con clase.

No era el guion previsto por Míchel ni el Huesca. De repente, se vio por debajo en el marcador, lo que propició un estado de nerviosismo generalizado, lo que dio lugar a imprecisiones y desorden. Necesitaba calma y sosiego para empezar a generar desde el dominio de la pelota. Poco a poco comenzó a mimar el esférico, a combinar y a buscar tanto las incorporaciones de los laterales como de la segunda línea. Creció el Huesca apostando por sus puntos fuertes y, aunque sin un juego brillante, pudo empatar en varias ocasiones, pero la puntería estaba desviada. Preludio de lo que pasó durante todo el duelo.

Mikel Rico remató de cabeza ligeramente desviado un buen envío de falta y Alberto Benito evitó el gol de Ivi cuando medio Alcoraz lo cantaba. Peinó Okazaki, que dejó buenos destellos y mucha pelea, pero el madrileño no acertó a rematar con potencia. Acto seguido, Tomeu Nadal le sacó al propio futbolista nipón con un paradón una volea franca desde dentro del área. Achuchaba el Huesca, que antes del intermedio dispuso de un chut lejano de Sergio Gómez seco, pero alto; un tiro de Ivi fuera y un tanto anulado a Okazaki por fuera de juego.

Sin medio del campo

Ante la acumulación de efectivos en los últimos metros del Albacete, Míchel contestó con la misma fórmula, una decisión que se tornó en errónea con el paso de los minutos. Escriche entró al descanso por Ivi y Cristo poco después por Mikel Rico. El medio pasó a ser ocupado por Mosquera y Eugeni, pero no dio buen resultado. Demasiada lentitud, poca fluidez y, los de ataque, no anduvieron cómodos sin espacios. Solo Javi Galán y Sergio Gómez inquietaban.

Entre medio de ambas sustituciones, Zozulia dispuso de un mano a mano tras romperle las costuras Pedro a Mosquera y Mikel Rico contestó golpeando el palo derecho de Tomeu tras una gran jugada personal de Javi Galán. Desde entonces el medio campo existió tanto como las ganas del Albacete de tener el balón. Es decir, nada. Así, del cabezazo de Fran García se pasó sin solución de continuidad a una doble ocasión tremenda de Okazaki y Escriche. De la rosca envenenada de Mosquera, a un palo de Zozulia a la carrera después de anticiparse a Josué Sá. Además, un zurdazo de Roberto Olabe con peligro se fue fuera. Moneda al aire.

Mientras tanto, el Huesca se mostró plano, incómodo, sin ideas ni mordiente. Solo a través de centros laterales generó algo de peligro. La posesión (más de un 70% durante todo el duelo) fue completamente estéril, porque a la hora de la verdad, no hubo puntería, pero a pesar de todo, pudo haber botín, un mínimo consuelo que no llegó. Okazaki remató de cabeza y entre Tomeu Nadal y el larguero impidieron el tanto y, ya en el descuento, Josué cabeceó también alto. Mucho que mejorar.

Ficha técnica:

Huesca: Álvaro; Pedro López, Josué Sá, Pulido, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico (Cristo, m.56), Eugeni (Seoane, m.78); Sergio Gómez, Ivi (Escriche, m.46), y Okazaki.

Albacete: Tomeu Nadal; Alberto Benito, Arroyo, Caro, Fran García; Eddy Silvestre, Olabe (Barri, m.75), Susaeta, Manu Fuster, (Azamoum, m.65), Pedro Sánchez (Acuña, m.57); y Zozulia.

Gol: 0-1, m.4: Susaeta (p.).

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán). Mostró la cartulina amarilla al local Javi Galán y a los visitantes Alberto Benito, Zozulia, Pedro, Eddy Silvestre, Acuña, Barri y Susaeta.