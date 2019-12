El Huesca se mide al Rayo en el partido más amargo de Míchel

Si había un día que Míchel no quería que llegase era el de este sábado. El Huesca, equipo al que dirige y al que puede dejar en ascenso directo esta jornada, recibe al Rayo (16.00 horas). Su Rayo Vallecano. El equipo de su vida, en el que es una leyenda, un ídolo de masas. Y puede dejar muy tocado al conjunto de su corazón, cerca del descenso y lejos de la cabeza y, por si fuera poco, propiciar la destitución de Paco Jémez, el hombre que le sustituyó cuando dejó de ser entrenador el año pasado del Rayo en Primera.

Míchel es el tercer jugador de la historia franjirroja con más partidos a sus espaldas y ese sentimiento rayista lo tiene grabado en su interior, pero no deja de ser un profesional del fútbol, así que deberá guiar un triunfo del Huesca que podría dejarle segundo, reafirmar el buen juego que viene desplegando y lograr su tercera victoria consecutiva, algo que permitiría dar un aviso a los navegantes que quieren el ascenso.

Tras caer ante el Fuenlabrada a domicilio, el Huesca se impuso a la Ponferradina y rompió su mala racha a domicilio venciendo y convenciendo en Alcorcón. Todos menos Doukouré están sanos y Míchel tiene a un elenco de piezas tan reconocible como fiable. No tiene el preparador madrileño muchos cambios en la cabeza, si bien Javi Galán podría jugar en lugar de Luisinho y otras dudas residen en la delantera, donde Okazaki tiene opciones de volver al once por Escriche, y Dani Raba, que también tiene boletos para regresar tras no jugar en los últimos dos partidos.

Por su parte, el Rayo Vallecano encadena seis partidos consecutivos sin ganar y está a seis puntos del sexto puesto. Le urge reaccionar y, si no lo hace, Jémez podría ser destituido como entrenador franjirrojo. En el plano deportivo no estará Saveljich en el eje de la zaga y Álvaro García se ha quedado fuera de la convocatoria.

Míchel Sánchez en la previa reconoció que «es el partido más difícil» de su carrera profesional. «No es un día feliz para mí, no quiero enfrentarme al equipo de mi vida», agregó el técnico. Sobre el duelo en sí, aseguró que «el Rayo es un equipo hecho para ascender y por eso me espero un partido muy difícil». «Aunque no viene en buena racha, nos exigirá 95 minutos de concentración», concluyó el madrileño.

Alineaciones probables:

Huesca: Álvaro Fernández, Miguelón, Pulido, Datkovic, Javi Galán, Mosquera, Eugeni, Mikel Rico, Juan Carlos, Dani Raba y Okazaki.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Advíncula, Catena, Martín, Luna, Mario Suárez, Trejo, Montiel, Embarba, Pozo y Ulloa.