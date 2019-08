El Huesca no pasa del empate ante un ordenado Castellón (2-2)

El Huesca vio cómo el Castellón remontó una renta de dos goles para empatar el cuarto partido de pretemporada para los oscenses. Los de Míchel dominaron todo el encuentro y se adelantaron en el marcador con los primeros tantos de Escriche y Carlos Kevin con la camiseta azulgrana. Sin embargo, los oscenses no supieron aguantar la renta inicial y sufrieron dos tantos a balón parado en la segunda parte.

Míchel hizo rotaciones respecto al once inicial que sacó ante el Levante. Pulido fue la ausencia más destacada en defensa después de haber jugado todos los minutos de la pretemporada hasta el momento. Valera fue el portero titular por delante de un Álvaro que descansó y de un Jovanovic que se quedo en Huesca porque tiene las horas contadas en el club. Por arriba, Gallar se situó en el volante izquierdo y, con mucha movilidad, intentó poner su calidad en la creación.

El conjunto oscense continúa creciendo poco a poco fiel al estilo que lleva imponiendo su técnico desde que llegó al club. El Huesca intentó elaborar nuevamente desde atrás pero le faltó ritmo e imaginación para crear ocasiones de gol ante un conjunto castellonense bien ordenado en todo momento y que no se prodigó mucho en ataque.

En cuanto las imprecisiones se apoderaban del primer tiempo, los oscenses comenzaron a acelerar por la banda derecha, donde Miguelón y Joaquín crearon cierta incertidumbre. Sin balón, la presión alta es la seña de identidad del Huesca y así creó el mayor peligro. No fue hasta los últimos cinco minutos del primer tiempo cuando llegaron las ocasiones. Satrústegui cortó in extremis un remate a bocajarro de Joaquín. A la jugada siguiente llegaría el primer tanto de Escriche como azulgrana. El de Burriana cumplió la ley del ex –salió de la cantera del Castellón– y remachó a gol una asistencia con la cabeza de Joaquín tras un centro de Ferreiro que obtuvo sus frutos en la presión.

DEBUT DE MOSQUERA // Un día después de su fichaje, Mosquera se vistió de corto para estrenarse con el Huesca. Tras el descanso, Míchel le colocó en el pivote retrasando a Musto a la posición de central. Al centrocampista gallego no le pesaron los galones y tuvo una actuación destacada. El que no pudo debutar fue Juan Carlos Real, que no quiso arriesgar al arrastrar unos problemas musculares. Joaquín y Escriche volvieron a conectar pero el punta falló un cabezazo por poco. Poco después, el ex del Lugo dio el susto del partido tras un choque con Campos que le obligó a salir del campo con gestos de dolor. En su lugar entró el juvenil Carlos Kevin, que aprovechó un error en la zaga del Castellón para marcar el segundo tanto y dejar encarrilado el partido.

El gol del canterano oscense espabiló al Castellón, que no había creado problemas a la meta de Valera en todo el partido. Primero, Cubillas remató a gol un centro medido de Víctor García tras una falta lateral. El carrusel de cambios perjudicó al Huesca, que dejó de crear ocasiones con tanta asiduidad. Sería en otra falta innecesaria cuando el conjunto albinegro logró el empate a diez minutos para el final gracias a un golpeo extraordinario de Víctor García, que puso el balón en la escuadra oscense.

Huesca 2

Castellón 2

Huesca: Valera, Miguelón (López, m. 70), Joe (Arne, m. 75), Hermoso (Rico, m. 46), Galán (Luisinho, m. 46), Musto, Eugeni (Mosquera, m. 46), Gallar (Peñaloza, m. 46), Muñoz (Ballarín, m. 70), Escriche (Kevin, m. 54) y Ferreiro (Lafita, m. 75).

Castellón: Campos, Muguruza, Víctor, Verdes, Satrus, Gálvez, Carles, Íñigo, Serna, Jamelli, Jairo. También jugaron: Aarón, Pana, Bilal, Lige, Jesús, Pablo, Cubillas y Marc.

Goles: 1-0, m. 37: Escriche. 2-0, m. 58: Carlos Kevin. 2-1, m. 62: Cubillas. 2-2, m. 80: Víctor García.

Árbitro: Alberto Lou, aragonés.

Campo: Pinilla.

3Huesca: Valera, Miguelón (López, m. 70), Joe (Arne, m. 75), Hermoso (Rico, m. 46), Galán (Luisinho, m. 46), Musto, Eugeni (Mosquera, m. 46), Gallar (Peñaloza, m. 46), Muñoz (Ballarín, m. 70), Escriche (Kevin, m. 54) y Ferreiro (Lafita, m. 75).

3Castellón: Campos, Muguruza, Víctor, Verdes, Satrus, Gálvez, Carles, Íñigo, Serna, Jamelli, Jairo. También jugaron: Aarón, Pana, Bilal, Lige, Jesús, Pablo, Cubillas y Marc.