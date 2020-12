Incapaces de aguantar (3-3)

Se podría hablar de nuevo de historia repetida en el Huesca, pero lo sucedido en Los Cármenes superó cualquier experiencia previa en esta temporada. Incomprensible e impropio de un equipo que quiere la salvación. Demasiada buena fe y poca ejecución, vital en Primera ante futbolistas de primerísimo nivel. Los azulgranas tiraron por la borda 87 minutos de un enorme trabajo a todos los niveles, se empeñaron en dar alas a un Granada prácticamente vendido y desfondado y, en dos minutos, perdieron el que hubiera sido el primer triunfo de la temporada. Y son doce partidos ya. Demasiado preocupante.

Fue, sin duda, uno de los mejores encuentros del Huesca, con y sin balón, pero eso tampoco bastó en Granada. Tuvo continuidad, fue paciente en la recuperación e incisivo con la pelota, y cuando fue por delante en el marcador en la segunda mitad incluso corrigió, hasta casi el final, ese defecto tan arraigado en los oscenses, el de no querer ir al ataque, no buscar un gol más y no mantener la pelota.

Pero duró 87 minutos y eso en Primera se paga. Jorge Molina metió el miedo en el cuerpo, Germán Sánchez confirmó la pesadilla y todavía hubo tiempo para que fuera peor, porque el propio Molina estrelló, en la última acción, un mano a mano escorado en el palo. Así no puede ser.

Durante casi todo el encuentro el Huesca aprovechó que el Granada es un equipo cansado y exhausto por la carga de partidos y los anteriores casos de positivos en la plantilla, por lo que fue un diésel. Y el Huesca, un especialista en primeras partes, vio un filón de oro en la debilidad andaluza, que quería y no podía. Ahora bien, los primeros 20 minutos fueron casi un suplicio para el espectador por el aburrimiento y la falta de acción. De hecho, solo Siovas inquietó algo a Rui Silva con un cabezazo.



Desastre final

El guion del choque cambió a los 20 minutos, cuando transcurría entre el poco y la nada. Sandro se inventó un centro desde la izquierda y Mikel Rico, un especialista llegador, sorprendió desde atrás, se tiró en plancha y la cruzó con maestría lejos del alcance del meta. No tenía un gran control del juego, pero se notó que el Huesca poseía una marcha más y el gol fue un premio justo a los méritos.

Desde entonces y hasta el descanso, los altoaragoneses se empeñaron en querer meter al Granada en el partido con errores propios y concesiones innecesarias. Darwin pegó una falta peligrosa en la barrera, Sandro obligó a Rui Silva a sacar los puños a un tiro seco y dos regalos, uno de Mikel Rico y otro de Mosquera, casi acaban en susto mayúsculo. Tanto jugueteó con fuego el Huesca que al final se quemó. Mosquera se durmió en campo propio, Luis Suárez la peleó, la robó y Puertas le regaló el gol al colombiano, que batió con la puntera a Álvaro.

El paso por los vestuarios tuvo el mismo efecto que el pitido inicial. El Granada salió muy frío y apagado y el Huesca ajustició de nuevo con un gol muy parecido al de Mikel Rico. Esta vez el caramelo lo puso Ferreiro, el lazo Yangel Herrera, que se durmió en la marca, y Borja García, la guinda.

Era el día. El Granada estaba plomizo y el Huesca con la flechita hacia arriba y más tras la salida de Ontiveros, que dotó al Huesca de muchísimo peligro en transición. Y eso que el gol pudo caer para cualquiera. Primero, Suárez no llegó a un balón suelto por poco, Sandro perdonó una contra conducida por Rafa Mir, Soldado remató con el hombro un centro de fantasía de Luis Milla, entre Álvaro y el palo desviaron una volea preciosa de Yangel Herrera, Ontiveros lanzó una sutil rosca fuera y el meta riojano, de nuevo, frenó con una palomita el cabezazo de Suárez.

Y que era el día lo confirmó Okazaki desde 35 metros. Ontiveros cambió el juego, Rui Silva salió de su portería, Kenedy ignoró su grito y le regaló el cuero al nipón, que solo tuvo que atinar entre palos. En casi cualquier equipo hubiera sido la sentencia, pero no en el caso del Huesca y eso que Ontiveros, en dos transiciones, pudo hacer el cuarto.

En el 87, Jorge Molina le ganó por alto a Siovas y el gol cayó como una losa en el ánimo de un Huesca que se hundió. Volvieron los fantasmas, el miedo a ganar y Germán confirmó los temores rematando libre de marca una falta lateral. Y el descosido todavía pudo ser peor, porque Jorge Molina le pegó al palo en la última jornada en un final terrorífico. Este no es el camino.