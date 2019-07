Joaquín Muñoz. "Quiero hacer cosas bonitas con el Huesca"

Joaquín Muñoz, que ha llegado al club oscense procedente del Atlético de Madrid B y que ha fichado por cuatro temporadas con la Sociedad Deportiva Huesca, ha manifestado en el acto de presentación que está muy ilusionado de poder jugar con el conjunto oscense y que espera hacer "cosas bonitas" como volver a Primera División.

"Me siento muy ilusionado por poder jugar en el Huesca y espero hacer cosas muy bonitas con el equipo porque el reto es muy ilusionante ya que el proyecto, que fue por lo que me decanté, es poder volver a Primera División. Me lo pensé porque tenía varias ofertas pero el interés que mostraron por mí desde el principio y el proyecto tan interesante que me presentaron me hizo decantarme por el Huesca" ha dicho el nuevo jugador azulgrana.

A la hora de definirse el joven jugador, que en la pasada temporada jugó en el Atlético de Madrid B en Segunda B, ha comentado que es "muy eléctrico y con mucha ambición" y ha señalado que aunque no conozca la Segunda División "con trabajo y esfuerzo no habrá problema".

El director deportivo del Huesca, Rubén Martín, ha hecho un repaso en lo deportivo de la actualidad del club y ha dicho que en los próximos días se anunciarán varios fichajes y que tanto el defensa Luisinho como Damián Musto seguirán en el equipo porque tienen contrato, mientras que con el portero Jovanovic se está a la espera de tomar en los próximos días una solución.