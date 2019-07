Lasaosa: Al que tenga dudas que espere un tiempo, que le intentaré convencer

El expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, ha hablado este lunes por primera vez después de ser investigado por el caso Oikos y ha pedido a las personas que tienen dudas sobre su comportamiento que esperen un cierto tiempo porque intentará convencerlas.

Incluso ha destacado que sigue siendo socio del club y que el futuro "igual nos depara alguna sorpresa".

El exdirigente del club azulgrana ha visitado hoy a la plantilla del equipo en la localidad oscense de Benasque, donde está realizando una concentración de pretemporada, y ha conversado con los medios de comunicación.

"Tengo la conciencia súper tranquila. Confío al cien por cien en la justicia pero no puedo decir muchas más cosas. Todo va bien . Fue algo increíble en cuanto al dolor, a lo desagradable. Fue algo tremendamente doloroso pero conforme han ido pasando los días he visto que el proceso ha ido mejorando. Tengo la ayuda de mi abogado José María Fuster y de su gabinete, en donde me han ido aclarando todo, y creo que esto se va a quedar, ojalá, que en nada", ha resaltado.

Lasaosa ha reiterado su confianza "al cien por cien" en la justicia porque dice que se lo está demostrando y que espera estar libre según marquen los plazos.

"Por los lazos que me han unido y me unen y espero que me unan en el futuro con la Sociedad Deportiva Huesca he venido a saludar a la gente y me veréis por los entrenamientos", ha asegurado.

El expresidente del conjunto altoaragonés ha explicado que actualmente hace vida "súper normal" y que pasea por la calle porque no se tiene que esconder de nadie: "así me lo han aconsejado mis abogados, mis amigos y la gente que me quiere. Me gustaría mandar gracias a la gente que me está apoyando desde el mes de mayo. Estoy recibiendo miles de apoyos de gente que cree en mí y debo de ser agradecido".

Agustín Lasaosa no cree que el hecho de que al Huesca le esté costando confeccionar la plantilla tenga algo que ver con lo ocurrido con el caso Oikos en el que él está inmerso.

"Hay mucha gente que me pregunta pero yo no lo creo. Lo que ocurre es un efecto bumerán que ya ocurrió otros años. Cuando bajan equipos los jugadores están pensando que pueden pagar unos salarios altos y tenemos que tener los pies en el suelo", ha comentado.

Sobre este asunto ha añadido que ahora hay muchísimos jugadores que se lo están pensando pero que va a llegar un día en el que dirán que sí.

"Por las informaciones que me trasladan creo que en el plazo de ocho o diez días el Huesca tendrán un plantilla conforme a lo que todos esperamos para estar en puestos altos. El Huesca siempre será un club importante", ha destacado.