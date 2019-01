Longo se marcha al Cremonese

El delantero italiano, Samuele Longo, rescindió ayer su contrato con el Huesca tras su cesión de seis meses desde el Inter de Milán. Los interistas cedieron ayer nuevamente a Longo hasta final de temporada al Cremonese de la Segunda División italiana. El atacante transalpino no entró mucho en los planes ni de Leo Franco ni de Francisco y solamente ha disputado un total de 550 minutos con la camiseta azulgrana y anotó un gol en el último instante en el empate, 2- 2, frente al Villarreal en El Alcoraz. Longo se despidió de la afición oscense con una publicación desde su cuenta personal en Instagram. «Las cosas no han salido como me hubiese gustado, me voy conciente de haberlo intentado siempre y de haber sido profesional hasta el último entrenamiento. Agradezco al Huesca por darme la posibilidad de volver a jugar en Primera y os deseo lo mejor para lo que queda de temporada», publicó.