Michel: El Huesca está bien física y anímicamente

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Angel Sánchez, “Michel”, cree que su equipo está "bien" en líneas generales y no le preocupa el estado físico ni el anímico de sus jugadores, según ha comentado este viernes en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará el domingo ante el Málaga en El Alcoraz.

“Las situaciones anímicas y físicas de los jugadores las vemos bien y al repasar el partido del miércoles contra el Cádiz vemos que jugamos bien sesenta minutos, aunque tenemos que mejorar matices. No estamos preocupados pero falta por concretar cosas en los partidos y tenemos que hacer más para poder ganar”, ha apostillado el técnico del conjunto azulgrana.

Para Michel las cuatro derrotas que ha sufrido el Huesca no deben suponer un cambio en el estilo de juego. ”Ha habido cuatro derrotas pero no nos deben condicionar la forma de jugar porque cada una ha sido de una manera diferente. Tampoco cuando tenemos el marcador en contra en los partidos. Tenemos que ir partido a partido y seguir con nuestra idea y no cambiarla porque se ha demostrado que el equipo puede ser competitivo”, ha destacado el preparador del conjunto oscense.

Sobre los constantes cambios que se producen en cada jornada en el once inicial, el técnico del Huesca lo ha justificado explicando que analizan los partidos y a los rivales y que, según cómo estén los jugadores del Huesca saca el mejor once posible y posteriormente los cambios a realizar.

"Confío en los 26 jugadores que tengo porque todos son importantes y para el domingo saldrá el mejor once como en cada encuentro”, ha apuntado el entrenador del conjunto altoaragonés.

Michel cree que el Málaga mejorará su clasificación actual y que poco a poco irá a más, además de que cuando esté al cien por cien será un enemigo "complicado".

"Yo me espero un rival difícil de batir, como se vio este jueves en el partido en Zaragoza. Es un equipo que se junta bien, presiona y sale a la contra. Tendremos que tener paciencia, que no es jugar lento sino mover el balón de un lado a otro y buscar el equilibrio, además de aumentar la diferencia de goles a favor, que es aquí donde radica la clasificación, y ahora con más dos a favor no nos da para estar en puestos de ascenso” ha resaltado el entrenador del conjunto aragonés.