Míchel: «Estoy preocupado por el Huesca más que por mi situación»

Míchel sabe que se la juega. Es lo que hay. «Las circunstancias son las que son y todos sabéis la situación en la que me encuentro, no creo que sea sorpresa para nadie. Me encuentro bien, el club no me ha transmitido nada desde el lunes, que fue el ultimo día que hablamos, después del encuentro del Barcelona», declaró el entrenador. «La preocupación existe, pero la mía siempre está pensando en el Huesca. No puedo ser una persona tranquila aunque haga bien mi trabajo si veo que los resultados no son buenos. Estoy preocupado por la situación del Huesca. Pienso que soy de las personas más preocupadas, está claro que el club también y eso me transmitieron, y toda esa preocupación se puede ir mitigando con números y eso pasa por lograr victorias», indicó Míchel.

El entrenador anunció cambios tácticos. «Creo que si recuperamos a algún jugador podemos plantear un partido más directo, siendo mas verticales», afirmó, aunque desde el club no se confirmó la presencia de Sandro y Maffeo. Míchel se mostró preocupado por el estado del campo tras el temporal, aunque afectará a ambos equipos.