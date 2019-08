Míchel: Hay que salir a ganar y no me conformo con el empate

El entrenador del Huesca, Miguel Angel Sánchez “Míchel”, ha remarcado que esta temporada quieren ser uno de los equipos protagonistas de Segunda división y por eso ante la UD Las Palmas, en el primer partido liguero, ya tienen que salir "a ganar y no me conformo con el empate".

"Hay que salir a ganar y después veremos cómo va el partido pero buscaremos los tres puntos como en todos los encuentros. Vamos a competir, a jugar bien y aún tenemos mucho margen de mejora por delante, e iremos a más cuando el equipo esté al completo y conjuntado”, ha dicho.

Las sensaciones que ahora tiene el técnico azulgrana son "muy positivas" ante el reto que inician en tierras grancanarias.

"Vamos a ser protagonistas de la categoría y los jugadores han asimilado la idea que queremos. Estoy muy contento porque el día a día ha sido fantástico y estoy muy satisfecho, aunque estos días aún no sabes con la plantilla que vamos a tener”, ha insistido.

Míchel asume que esta primera convocatoria para viajar a las Islas Canarias es en la que más se equivocará. “Les he dicho a los jugadores -ha confesado- que será la convocatoria que más me equivoque de la temporada pero todos son importantes en las 42 jornadas".

No obstante ha puntualizado que el once que presentará en debut liguero "lo tengo más o menos claro y lo hemos trabajado".

Sobre los grancanarios, que tampoco tienen la plantilla al completo, ha apuntado que conoce el estilo de juego que tiene su entrenador.

"Ahora como casi todos los equipos falta por construir pero sé como juega Pepe Mel porque lo tuve de entrenador y nos tendremos que adaptar a lo que haya en el campo”, ha dicho.

Míchel no se ha querido pronunciar abiertamente sobre el objetivo del equipo porque "queda muy lejos" pero ha dejado claro que lo que quiere es que "la afición se sienta orgullosa y seamos competitivos, y un equipo con ganas, y que domine. No me pongo una meta sino sólo el día a día".