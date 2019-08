Míchel: «La confianza no da victorias y sí el trabajo y el día a día»

De forma inmejorable ha comenzado la Sociedad Deportiva Huesca la temporada con dos victorias en dos encuentros y con buenas sensaciones, especialmente en el choque contra el Deportivo, al que barrió en El Alcoraz. Míchel, sin embargo, tiene muy claro que la fórmula del éxito pasa por seguir inculcando su idea de juego y, sobre todo, que nadie se relaje. Trabajo, trabajo y más trabajo. Y de momento, él mismo reconoció ayer que está muy contento con lo que está viendo en el día a día.

«Ha sido una muy buena semana de trabajo y con eso me quedo. Queríamos dar buena imagen en El Alcoraz ante nuestra gente y lo hemos conseguido, pero no dejan de ser tres puntos. Si hacemos algo diferente a lo que estamos trabajando seguramente no nos irán tan bien las cosas y eso los jugadores lo tienen claro. Hay que trabajar y correr. Somos un equipo que tiene que meterle muchísima intensidad al juego y al partido y así seremos un equipo competitivo. Luego tendremos más o menos acierto o talento, pero eso no lo podemos perder», explicó Míchel.

El técnico explicó que, a su modo de ver, «la confianza no da victorias» y sí «el día a día, el trabajo, seguir por el mismo camino y estar concentrado todos los días para la mejora individual y colectiva del equipo». Su filosofía es innegociable y en ello incide con sus futbolistas, pero de cara el encuentro de mañana (20.00 horas) frente al Almería a domicilio, tiene también muy claro que «hay que estar muy atento» ya que el cuadro andaluz «ha fichado muy bien y necesitaremos hacer un gran partido para poder ganar». En resumen, «si no das el 100% estás lejos de la victoria».

De todos modos, a pesar de que el Huesca ha comenzado de forma autoritaria, con pleno de victorias, Míchel reconoció que «siempre hay cosas que mejorar». Contra el Deportivo en el último partido la imagen fue muy buena, por lo que se cumplió uno de los objetivos marcados por el entrenador. El otro, ganar, también, por lo que «sacamos conclusiones muy positivas», pero a su vez «aspectos a mejorar». Todo ese buen trabajo realizado y lo que espera Míchel de sus jugadores deberá ponerlo en práctica mañana frente al Almería: «Debemos tener nuestra idea de juego clara, ser protagonistas y dominadores del juego. Tenemos que ser un equipo muy valiente y agresivo con el balón y sin él la presión tras pérdida debe ser vital en este partido porque tiene buenos jugadores en la transición y rápidos», subrayó.