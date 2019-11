Míchel pide «mejorar» para asaltar el ascenso

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Angel Sánchez, 'Míchel', afirmó en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo que su equipo debe «mejorar» para auparse a la zona de ascenso directo a Primera. Para ello, quizá baste una victoria el sábado (16.00 horas) ante un rival al que el preparador azulgrana considera «muy peligroso». «Es un conjunto que ha mejorado últimamente y que tiene un delantero que mete muchos goles. Tendremos que dominar esa parcela para que no nos rematen, pero ya nos hemos enfrentado a grandes futbolistas esta temporada y sabemos que es difícil hacernos gol porque tenemos una buena defensa».



El entrenador apuntó que aunque el conjunto carbayón tiene dos bajas importantes, como Saúl y Tejera, posee recambios para esos jugadores. «Nosotros tenemos que estar bien, tener el balón, ser verticales, robar y ser rápidos en las transiciones», destacó Míchel, que considera que la clave para sacar adelante los partidos, sobre todo en casa, es estar «bien y al cien por cien».



Míchel reiteró que su equipo debe seguir mejorando en el plano individual y en el colectivo añadiendo cosas sin pararse en su crecimiento porque debe ser «un trabajo continuo». «Vamos a ver cómo mejora el equipo porque tenemos una gran plantilla. Debemos ser reconocibles y los jugadores asimilar esto», aseguró el azulgrana.



En casa, el equipo oscense se muestra muy potente y fiable aunque Míchel no quiere que nadie se relaje. «Cada partido es diferente y contra el Oviedo va a ser muy complicado, pero estamos preparados para cualquier situación. Si tenemos un buen equilibrio defensivo y robamos el balón lo antes posible iremos bien siempre que seamos identificables».



El entrenador del Huesca tiene a casi toda la plantilla a su disposición a excepción de Cheick Doukuré, que se está recuperando de una lesión en la rodilla, Ivi López, que sufre una lesión muscular y Pedro López.



En el once figurará Álvaro Fernández, que, junto a Sergio Gómez, fueron convocados ayer con la selección española sub-21 para los partidos clasificatorios de cara a la Eurocopa de 2021 frente a Macedonia del Norte e Israel, por lo que no jugarán la próxima jornada en Fuenlabrada.

Por su parte, Javi Rozada, técnico ovetense, no podrá contar con Tejera, sancionado, Saúl Berjón, baja por una sobrecarga, y Joselu, también lesionado, aunque recupera a Lolo y Mossa tras cumplir sanción, y a Sangalli.