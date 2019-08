Michel: tenemos que poner intensidad y continuidad al trabajo del día a día

El entrenador de la SD Huesca, Miguel Angel Sánchez Muñoz “Michel”, no quiere que su equipo se relaje ni cambie la actitud que ha mostrado en los dos primeros partidos, que se han saldado con victorias y con un buen juego, por lo que apuesta por "poner intensidad y dar continuidad al trabajo del día a día".

"Si hacemos cosas diferentes ya no será igual", ha aseverado este jueves en la rueda de prensa previa al partido que disputará el equipo este sábado en Almería, en la que ha apuntado que el domingo, ante el Deportivo consiguieron sólo tres puntos "y falta mucho para acabar la temporada".

Michel ha agradecido los halagos hacia el equipo y la confianza depositada en los jugadores y el entrenador, pero ha sido categórico: "es bueno que los jugadores tengan confianza, pero la confianza no da victorias, y en Almería tendremos que estar muy concentrados y hacer un buen partido. Si no damos el cien por ciento no conseguiremos nada”.

Ha insistido también en las señas de identidad que quiere para el Huesca: "tenemos que ser un equipo valiente, agresivo con el balón y que el jugador se sienta a gusto para poder dar así el máximo rendimiento. Tenemos que imponer nuestro estilo y la idea de ser competitivos".

Sobre el Almería, el entrenador se ha mostrado precavido, tanto por los buenos resultados que ha conseguido como por la incorporación de algunos jugadores en los últimos días.

Ha dicho que tienen "referencias" de algunos jugadores individuales e información de los partidos que han disputado, pero que el Huesca tiene que ser "dominador del juego".

"Ellos han hecho un buen equipo y han empezado bien con buenos resultados, pero nosotros tenemos que ser dominadores del juego e imponer nuestro estilo”, ha enfatizado.

Aunque Michel se siente muy satisfecho con la plantilla que tiene, ha reconocido que le faltan tres fichajes: "hay dos o tres jugadores que pueden venir, pero estoy muy satisfecho con la plantilla que tengo ya que nos da variantes, más opciones tácticas, y muchas posibilidades”.