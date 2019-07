Joaquín Muñoz: «El Huesca puede hacer cosas bonitas»

El primer fichaje del Huesca para esta campaña, Joaquín Muñoz, fue presentado en El Alcoraz. El canterano del Atlético de Madrid ha firmado por el club oscense para las próximas cuatro temporadas y se manifestó ilusionado en su deseo de «conseguir cosas bonitas» como volver a Primera. «Me siento muy ilusionado por poder jugar en el Huesca. El proyecto fue lo que me decidió. Me lo pensé porque tenía varias ofertas pero el interés que mostraron por mí desde el principio y el proyecto tan interesante que me presentaron me hizo decantarme por el Huesca», dijo Joaquín. Sin embargo, el andaluz no quiso imponer más presión al equipo. «Iremos poquito a poco, primero hay que adaptarse al equipo, a la gente y a la ciudad. Poco a poco irán saliendo bien las cosas», apuntó el ex del Atleti.

Por otra parte, el director deportivo del Huesca, Rubén García, confirmó que en los próximos días se anunciarán varios fichajes y que Luisinho y Musto seguirán en el equipo porque tienen contrato, mientras que con Jovanovic se está a la espera de tomar una decisión. El Huesca jugará los siguientes partidos en pretemporada: en Calahorra el día 20, en Benasque con el Ejea el 27, en Teruel ante el Levante el 1 de agosto, el 4 allí mismo con el Castellón, el 8 en Olot y el 10 con el Girona en Montilivi.

Mientras, el juez de Huesca que investiga presuntos amaños en partidos de fútbol toma hoy declaración como investigados por supuestos delitos de corrupción deportiva al exjugador del Sariñena Carlos Martín Briones y al exjugador del Huesca Samu Saiz, ahora en el Getafe.