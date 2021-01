No fue Barça para tanto

Al Huesca se le escapó una oportunidad de oro para haber sacado algo positivo de la primera presencia decepcionante de Messi en El Alcoraz. El argentino no brilló en toda su extensión y el Barcelona confirmó las dudas que viene atravesando. Pese a que acumuló un monólogo en la primera parte, liderado por Pedri y no materializado en más goles por su desacierto y las paradas de un Álvaro colosal. No sentenciar permitió al Huesca de los cambios creer que podía al menos empatar y arrinconar a un histórico en los minutos finales. No logró batir a Ter Stegen y por eso se queda ya a cuatro puntos de la permanencia, a dos partidos por finalizar la primera vuelta, con la Copa de por medio, y con la incógnita sobre el despido o no de Míchel.



El entrenador del Huesca concilió con sus críticos una alineación decidida con la toga puesta. Era justa. Premiaba los minutos de esplendor de Seoane y de Sergio Gómez en Vigo y despenalizaba a Rafa Mir. El positivo de Borja facilitaba esta revolución. El otro toque era en defensa, actuando Jorge Pulido como lateral y dejando su plaza a Insua. Sobre los papeles tenía sentido. Reforzar la media con tres hombres en la franja ancha y dos carrileros, con un lateral más contundente. La puesta en marcha sería otra cosa.



Porque allí sólo existió un equipo. El visitante. Al menos uno con la pelota en sus pies y, por lo tanto, uno con intención de marcar. Y ese no era el Huesca. Encerrado con todo bien atrás, el vigor del Barcelona redujo el tiempo de ataque del equipo altoaragonés a la mínima expresión. Mir era un marinerito ahogado en un océano de indiferencia.



Pero no fue Messi el ejecutor de la maquinaria. Un chaval canario de 18 años se elevó sobre sus compañeros. Pedri era el crack. Por su lado del campo, por la izquierda, con la combinación de Jordi Alba y Dembele comenzó a escribir una sinfonia de amagos, paredes, apariciones y oportunidades. La primera fue ya en el minuto 7. Un centro de Braitwaite le llega a Pedri que remata ante el acierto en la parada de Álvaro. Pero seguía perdonando el Barça. Una doble oportunidad con Pedri y Dembele como ingenieros del pase, donde, primero, uno, y luego el otro, fallaron con todo a su favor.



El acoso era tremendo. No paraba. Hasta que apareció Messi orbitando una pelota para la entrada con todo de De Jong superando la espalda de Seoane y rematando el 0-1. Álvaro volvió a intervenir raudo a una presencia de Dembele. Hasta 13 tiros catalanes en la primera parte. Por sólo uno del Huesca. Por decir algo, porque realmente fue Busquets quien comprometió una cesión a Ter Stegen que desvió con la cabeza en la línea. La mejor noticia es que se perdía de poco.



La segunda parte comenzó parecido. El Barcelona dominaba y llegaba. Siovas desvió sobre la cal una vaselina de Dembele. Pero el Huesca aparecía algo por el otro lado. A galopadas de Ontiveros y Sergio Gómez fue sacando la cabecita del lodo. Y casi encuentra oro en una luminosa creación de Rafa Mir, que se inventó un gatillazo de tacón que Ter Stegen sacó cuando se colaba. Era una advertencia para un adversario que, sin correr tanto, sin generar tanto, todavía mantenía la pelota en su poder, aunque con menos peligro.



Llegaron los cambios y el Huesca se envalentonó sin perder la cabeza. Con sólo tres defensas, como se terminó en Vigo, Míchel buscó la remontada, al menos el rescate de un punto ante un grande. Adelantó líneas, presionó, quiso que su equipo se pareciera más al que ha insistido en crear. Todo podría haberse diluido en la nada si Dembele no falla en un control que le hubiera dejado solo ante Alvaro.



Viéndose con opciones, y tembloroso este Barça, el Huesca comenzó a encerrar a su rival. Dos tuvo Real. Una se la quitó Araujo cuando iba a engatillar y otra, tras un saque de falta de Ferreiro, suplente, la empaló mal. Terminó el Huesca embotellando al Barça, pero terminó perdiendo y termina a cuatro puntos de la salvación.

Huesca: Álvaro; Pulido (Real, min. 71), Insua, Siovas, Galán; Mosquera, Mikel Rico (Doumbia, min. 64), Seoane (Ferreiro, min.71); Ontiveros, Sergio Gómez (Okazaki, min, 71) y Rafa Mir.





Barcelona: Ter Stegen, Dest (Mingueza, min. 74), Araujo, Lenglet, Alba; Busquets (Pjanic, min. 74), De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Braithwaite (Griezmann, min.80 )



Goles: 0-1, min. 26, De Jong.



Árbitro: Cuadra Fernández (comité madrileño). Tarjetas amarillas a los locales Javi Ontiveros y al entrenador Míchel Sánchez.