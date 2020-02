«No se puede consentir»

El arbitraje de Ais Reig en Vallecas aún escuece en Huesca, donde se ha instalado la indignación y la rabia tras lo acontecido en tierras madrileñas el domingo por la noche. La actuación arbitral fue determinante y castigó a un equipo azulgrana al que el paso de las horas no rebaja el enfado. Es el caso de su consejero y el rostro más representativo del club a nivel institucional, José Antonio Martín Otín 'Petón', que, a título personal, admite que su estado de ánimo horas después del duelo, incluye varios sentimientos. «Es una mezcla de rabia, indignación, asombro, decepción y otras cosas mucho más graves. Lo que hace Ais Reig es contradecir a su presidente y al reglamento. No me he podido dormir hasta las 4 de la mañana dándole vueltas al partido».



Hay dos decisiones que han provocado un profundo malestar en Huesca: el gol anulado, por mediación del VAR, a Okazaki por una mano involuntaria casi medio minuto antes de que el propio japonés mandara a la red un centro de Juan Carlos, y un penalti señalado por Ais cuando un disparo de Trejo fue al codo de Sá, que no podía llevar la extremidad más pegada al cuerpo. El VAR, en este caso, llamó a filas al trencilla, pero este se mantuvo firme en su decisión inicial. «Es grave que se anule un gol por una mano involuntaria y que, además, no es una acción inmediata, sino que dura una eternidad hasta que el balón entra en la portería. Es un error gravísimo e incomprensible. A veces, el VAR estropea un partido y eso fue una barbaridad», asegura Petón respecto a la primera acción.

En cuanto al penalti, el dirigente oscense lo califica como «una locura al mismo nivel que la otra jugada». Petón subraya, en este sentido, que, al contrario de lo que suelen hacer los colegiados a los que se les reclama desde la sala VOR que acudan al monitor para analizar la jugada ante la clara posibilidad de que se hayan equivocado, Ais Reig lo tuvo claro. «Si quiere, que arbitre según un reglamento nuevo porque lo que hizo no está recogido en el actual. No es fútbol lo que está arbitrando este colegiado y no tiene nada que ver con lo que su presidente se ha esforzado tanto en transmitir y explicar».



Sin embargo, lo que más duele en Huesca es la actitud del valenciano, que, según afirmó el técnico azulgrana, Míchel Sánchez, habría trasladado a uno de sus jugadores, en los primeros compases del choque, que «no os voy a pitar ni una (falta)». Para Petón, semejante declaración de intenciones «rebasa lo admisible. No quiero pensar cosas raras, pero no se puede admitir que un colegiado arbitre según un guion. Todo es irritante, pero esto es lo más grave de todo», considera el consejero.



Por todo ello, el Huesca, que emitirá en las próximas horas un comunicado de protesta, se dirigirá al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, para pedirle explicaciones y trasladarle su estado de ánimo. «Le preguntaremos qué está pasando y por qué le contradicen», expone Petón. De momento, Ais Reig no ha sido incluido en la relación de árbitros designados para la próxima jornada. El levantino debía haber sido citado para actuar en el VAR, pero no ha sido así. «Lo que pasó en Vallecas es inaceptable y no se puede consentir. Es un desafío al Huesca y al fútbol», asevera el dirigente.



En todo caso, llueve sobre mojado en Huesca, donde hace tiempo que no se encuentra explicación a ciertos asuntos. Entre ellos, el escaso número de penaltis a favor en comparación con los señalados en contra. «Somos de los equipos que más atacan y únicamente nos han señalado una pena máxima, mientras que, a pesar de que el Huesca es uno de los que menos tantos encaja, ya llevamos siete penaltis en contra. No es normal», advierte Petón, que, además, recuerda que el tanto anulado a Okazaki en Vallecas «es el séptimo que se le invalida. Tampoco es normal».



Con todo, el dirigente renuncia a pensar en «cosas raras» porque «si así fuera todavía dormiría menos por las noches. No quiero pensar en esto, pero está claro que lo que pasó en el campo del Rayo supera lo admisible» y asegura desconocer si el club solicitará al comité que Ais Reig no vuelva a cruzarse en su camino.