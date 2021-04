Pacheta: "He visto una emoción en el vestuario que hace mucho tiempo no veía"

El entrenador del Huesca, José Rojo Pacheta señaló tras el triunfo (3-1) de su equipo sobre el Elche que hacía mucho tiempo que no veía una emoción en su vestuario como al final del partido y que, por eso, estaba "muy contento". El técnico burgalés ha explicado que en el primer tiempo habían concedido demasiados centros, algo que habían corregido tras el descanso porque habían estado sólidos y eso les había hecho "crecer". "Vamos a estar muy alegres y con más confianza con la victoria fortaleciendo la conexión del equipo aunque los resultados son muy caprichosos", ha comentado.

Pacheta ha elogiado de su equipo que a pesar de haber recibido el gol del Elche nada más marcar y de que le fuera anulado un penalti no hubiera perdido la concentración y que hubiera estado "muy firme".

A este respecto ha recordado que para partidos venideros deben seguir con la solidez defensiva que están mostrando en las últimas jornadas. Igualmente ha apuntado que en la próxima jornada tienen que ir a Vitoria "a ganar" y que su discurso no va a cambiar por haber salido del descenso. "Cuando tenemos que estar fuera es el 23 de mayo. Si lo logramos antes cojonudo pero creo que vamos a sufrir hasta el final. Estamos en buen momento e iremos a Vitoria a ganar y a intentar agravar el mal momento de los rivales", ha destacado.

El técnico del conjunto oscense ha resaltado que no guarda ningún rencor al propietario del Elche por su decisión de no darle continuidad tras haber logrado el ascenso la pasada temporada. "Al Elche todo mi cariño, le deseo lo mejor porque ya lo dije el día que me fui que me había dejado un trozo de mi corazón. El dueño fue claro conmigo y otra cosa es que me doliera más o menos", ha apostillado.