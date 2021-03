Pacheta: "Para mí no es una misión imposible"

¡Sorpresa, sorpresa! Eso es lo que Pacheta quiere que pase. Confía en su Huesca, porque le ha dado argumentos competitivos, y porque él, como jugador y entrenador, conoce la naturaleza de este deporte: “Para mí no es una misión imposible. La grandeza del fútbol es que depende de un detalle. Vamos con mucha ilusión”, dijo ayer el entrenador.

Imposible, no. Difícil, sí. Más con el Barcelona con nuevas opciones de engancharse a la Liga. “Nos vamos a encontrar a un Barcelona bueno, están disfrutando otra vez de jugar, por eso son peligrosos. Tienen muchos argumentos, no voy a descubrir nada”, indicó Pacheta, que debutará en el Nou Camp como técnico. Como jugador nunca ganó allí.

Pacheta cree en su equipo. Pero no por frases huecas. Con argumentos y datos. “Tenemos una frase en el vestuario que dice que el escudo no se besa, se honra. Y se honra con sacrificio. Me parece una frase magistral y creo que es lo que estamos demostrando. En los partidos que llevo no hemos terminado en ninguno bajando los brazos, sin competir. Es verdad que no hemos ganado todo lo que teníamos que ganar y hemos recibido más de lo que merecíamos”, analizó el preparador.

Y continuó con su radiografía en positivo: “Hacemos cosas fantásticas. ¿Por qué perdemos? Porque cometemos errores, pero en el cómputo general, en la confianza, en la energía, es para estar orgullosos. Es lo que prometí al llegar. Pero es verdad que todos los partidos que hemos jugado hemos estado cerca de ganarlos”.

Contra un grande, como es el Barça, tiene claro el camino a seguir. “Intentaremos hacer lo que hicimos contra el Madrid. Que minimicen sus virtudes, hay que ir a competirles con la fe de que podemos ganar”, añadió el entrenador, que confirmó la presencia de Mosquera y Sandro en la lista. “Estamos en esta competición para ganarles, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que son buenos en muchos aspectos, pero en el fútbol pasa de todo. Vamos a competir, a estar juntitos, a apretar, a hacerles el partido incómodo”, finalizó un técnico que sigue manteniendo su energía.