Paradas de solidaridad

Hace unos años Andrés Fernández viajó a la India. Su interés por conocer el mundo, por no vivir encerrado en una burbuja de fútbol, le llevó a adentrarse en un país lleno de espiritualidad, cultura y belleza pero también de cruda realidad, de pobreza y necesidad. De esa experiencia nació un pensamiento que no paraba de rebotar en su cabeza, como esa pelota imposible de atrapar hasta convertirse en un fuerte deseo. El portero del Huesca dio un paso al frente y se ha convertido en el primer jugador de LaLiga en entrar en el equipo de Common Goal.



La iniciativa se hizo famosa en España por Juan Mata, uno de sus cofundadores. El propósito es sencillo: apoyar a asociaciones solidarias donando el 1% del sueldo profesional. «Aunque al final es dinero, realmente puedes adaptarte. Porque lo donas a gente tan necesitada que con muy poco pueden desarrollarse proyectos para todo un año para cientos de niños», expresa como motivación el meta murciano.



El inicio de la pandemia también retrasó el anuncio de su ingreso en un grupo que ya cuenta con 167 miembros, jugadores y entrenadores, algunos conocidos como Juergen Klopp, Paulo Dybala, Megan Rapinoe, el exzaragocista Shinji Kagawa y los internacionales españoles Dani Olmo y Vero Boquete. Pero también los hay menos conocidos, como el aragonés Marc Cucalón, cadete del Real Madrid. Sus aportaciones apoyan con 2,3 millones de euros distintos proyectos dispersos por todo el planeta,



En la ciudad india de Nagpur quizá no sepan quién es Andrés, pero Andrés sabe perfectamente quiénes son ellos y ellas. Su inversión en solidaridad y felicidad beneficia al proyecto Slam Soccer, recurso que utiliza el fútbol como herramienta de sociabilización y educación a colectivos vulnerables, sobre todo mujeres e infancia «Me dieron varias opciones y me decidí por este. Hablé con el director y me pareció que mi aportación sería útil», insiste el cancerbero. Solo puso una condición: poder visitar en el futuro esta organización. «Cuando termine el coronavirus y podamos movernos con libertad nos juntaremos varios e iremos hasta allí para ver su trabajo», insiste desde Huesca.



La confianza que le dio la estructura de Common Goal terminó de rubricar su compromiso. La transparencia en cómo se utiliza el dinero aportado y que un mínimo del 75% de este sea para el beneficio de los usuarios de Slam Soccer le dio la tranquilidad necesaria para involucrarse en la causa. «Sé que el dinero va directo al proyecto, al campo, y no va a pagar una infraestructura de una organización, como puede pasar con otras oenegé», aprecia Andrés.



Lector empedernido, consume al menos tres ejemplares cada mes: una novela, un título de crecimiento personal y otro de empresa, otra de sus pasiones. Actualmente está involucrado en una empresa de inteligencia artificial, Biyectiva. Y es que empezó a estudiar informática en Tenerife hasta que se lo permitió su carrera.



Inquieto, no es de esos deportistas que viva por y para el fútbol, aunque su implicación es total. «En el campo busco mi máximo rendimiento, pero fuera prefiero hablar de otras cosas, cultivar la mente, escuchar otro tipo de vidas», indica Andrés, que ahora está leyendo La alegría de vivir. El secreto y la ciencia de vivir, un libro sobre «cómo la meditación, y está comprobado científicamente, es positivo para el bienestar del ser».



Él busca algo más, salir del tópico para mirar hacia adentro y hacia afuera. Y así poder ayudar a los demás e inspirar un cambio. «Ser solidario te saca de tu ego, de pensar que eres el centro del mundo. El objetivo de Common Goal es que nos podamos concienciar e inspirar a otras personas. Los pequeños detalles son los que hacen las grandes cosas», concluye.