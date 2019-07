Pedro López: "Creo en el ascenso pero nadie nos va a regalar nada"

Pedro López, que hoy ha sido presentado como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado que cree en el ascenso a Primera pero que nadie va a regalarle nada al conjunto oscense.

"Hay catorce o quince equipos que quieren llegar a Primera. Hay que arrancar bien porque el inicio no será fácil, pero con esa ilusión y el sueño de volver a Primera hay que trabajar cada día" , ha apostillado.

Pedro López se ha mostrado muy contento e ilusionado con la llegada al Huesca y ha explicado que no se lo pensó mucho cuando le llamó el director deportivo, Rubén Martín, para fichar por el equipo azulgrana aunque al final de temporada pasó por la cabeza del jugador salir a jugar fuera de España.

"Me ha hecho mucha ilusión venir al Huesca. Hubo una buena conexión y desde el primer momento me gustó lo que me transmitió Rubén por la seriedad y profesionalidad, por lo que estoy súper contento de venir a Huesca y de poder aportar mi granito de arena. Además me siento muy identificado con todo lo que he visto hasta ahora", ha dicho el nuevo lateral derecho del conjunto azulgrana.

A pesar de la veteranía que tiene el jugador valenciano (35 años) y de su experiencia, ha indicado que quiere seguir aprendiendo en el mundo del fútbol.

"Nunca se deja de aprender y yo quiero seguir aprendiendo al margen de la edad que tenga porque siempre se puede aprender. Ahora hay un reto muy bonito y, aunque es complicado ascender, en Segunda División con la ilusión, el trabajo y el vestuario tan bueno que hay se pueden conseguir muchas cosas ", ha comentado el veterano jugador del conjunto altoaragonés.