El peligro antes de la frontera

Cuatro semanas. Ese lapsus de tiempo es lo que le queda al Huesca para zanjar la primera vuelta del campeonato. Una frontera que realmente nada dice realmente, aunque sea un eje de simetría en el que proyectar un hipotético futuro. Cuatro jornadas de Liga a caballo entre dos años en los que el equipo altoaragonés medirá de nuevo su capacidad de reacción ante tres rivales de su espectro. Celta, Getafe y Betis calibrarán la realidad de un cuadro que hasta la jornada 15, la actual, se mantiene en puestos de descenso y sin desplomarse por la acumulación de torpezas y equipos, muchos con partidos aplazados, desde la zona media hacia abajo.

Con el intervalo del Barcelona y el enlace copero ante el Alcoyano (jueves, 7 de enero), este tramo servirá para adivinar el futuro cercano del Huesca y de Míchel Sánchez. La reacción propuesta tras la victoria ante el Alavés (1-0) no se ha materializado tras dos partidos con inseguridad y errores repetidos. La vulnerabilidad psicológica regresó en el tramo final de San Mamés donde se cuajó la derrota (2-0) y adelantarse tampoco fue suficiente esta vez para amarrar en El Alcoraz el pulso con el Levante debido a los fallos de marca en un nuevo córner (1-1).

Este bajón ha reducido el cambio de confianza pronosticado tras la rosca de Ontiveros, significante del primer triunfo en la Liga. La alegría y la celebración, la sensación de haberse quitado un peso de encima, se disipó con el penalti de Jorge Pulido tras 85 minutos de resistencia en Bilbao, en una endeblez en los detalles que volvió a percibirse en el último encuentro, cuando Gonzalo Melero igualó en el quinto fallo de saque de esquina de la temporada tras el error de Mikel Rico en la marca.

El calendario deja ahora una nueva oportunidad. El miércoles 30 se cerrará el año del segundo ascenso en Galicia, con la visita a un Celta que marca el camino de la recuperación. El Chacho Coudet ha revitalizado a un adversario que hace nada estaba con el Huesca en las profundidades de la clasificación. Balaídos no será un feudo sencillo de asaltar. Barça, Atlético y Real se llevaron el botín en los primeros tres compromisos en el estadio vigués, pero Iago Aspas y sus compañeros le han dado la vuelta a la tortilla con tres victorias en tres tú a tú por la permanencia: Granada (3-1), Cádiz (4-0) y Alavés (2-0).

El calendario

Llegará después (domingo, 3 de enero) un Barcelona siempre temido pese a no pasar una buena racha ni ser el temible caníbal de etapas anteriores. Esta vez no será similar al encuentro de hace dos temporadas, cuando entonces Ernesto Valverde aterrizó con un grupo de suplentes y sin Messi. Una lástima que la situación actual deje sin ver a la afición oscense al astro argentino sobre su verde. El pronóstico se decanta de los catalanes por presupuesto, nombres y peso del escudo, aunque no sería el primer resbalón inesperado de la escuadra de Ronald Koeman, que ha hincado la rodilla en campos menos lustrosos como son los del Getafe y el Cádiz.

Con la visita al Benito Villamarín del Betis (lunes, 11 de enero) antecederá al parón provocado por la disputa de la Supercopa de España. Luego llegará la recepción en El Alcoraz al Getafe (programado y sin hora para el miércoles 20 de enero) con la que se cerrará la primera vuelta de un Huesca penalizado por no saber amarrar los partidos, débil en defensa y vulnerable mentalmente por tanto traspié acumulado.

La apertura del mercado, el día 4 de enero y con cierre el de febrero, puede suponer un estímulo con la entrada de fichajes que cambien los aires, propongan nuevos argumentos, añadan anarquía a un guión conocido y camuflen los males que empiezan a ser endémicos como son los problemas de marca, la contundencia y la ausencia de nuevas propuestas de un banquillo que se ha ido acortando con el paso del tiempo.