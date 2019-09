Permanecer en la cima

Recuperar la solvencia fuera de casa es lo que necesita el Huesca para continuar agarrado a los puestos altos de la tabla. La eficacia ofensiva de los azulgranas en El Alcoraz quiere ser trasladada a los partidos fuera de su zona de confort donde el equipo todavía no ha dado su mejor versión a pesar de haber ganado en Gran Canaria y caer por la mínima ante el Almería. Para ello, Míchel intentará dar con la fórmula que le permita traerse los tres puntos de Los Pajaritos ante un Numancia (16.00 horas), que parece estar resucitando después de un comienzo algo irregular.

Nueve puntos de doce posibles son unas cifras más que positivas para el Huesca en este inicio de Segunda División después de verse las caras ante rivales de gran entidad como Málaga, Deportivo, Las Palmas y Almería. Sin embargo, después de enamorar ante los gallegos en la segunda jornada, los oscenses no han conseguido volver a encontrar esa fluidez en su juego. Aunque el Huesca domina lo importante del fútbol, el acierto de cara a puerta, que le dio el pasado domingo la victoria ante el Málaga con un solitario tanto de Dani Raba tras un centro desde la banda. En Soria se espera ver a otro Huesca más dominador y con algo más de hambre ofensiva aunque Míchel haya dejado en casa a Ivi López, que estaba siendo uno de los jugadores más descarados en tres cuartos.

Además del extremo cedido por el Levante, el técnico madrileño ha dejado fuera de la lista de 18 a Joaquín, Seo y a los lesionados Pedro López, Doukouré e Insua. La baja por una lesión en el sóleo derecho de López deja a Miguelón como dueño del carril diestro del equipo.

Quien sí que podrá estar disponible esta tarde es Mikel Rico a pesar de sufrir un leve esguince de tobillo durante la semana. Sin embargo, esta indisposición podría darle la titularidad a un Juan Carlos Real, que ya sabe lo que es marcar en Los Pajaritos con la elástica oscense tal como hizo en el 2013. En la portería, Álvaro Fernández sustituirá a Yáñez, que tuvo una notable actuación en su debut, después de su convocatoria con la sub-21.

La incógnita vuelve a ser el elegido para actuar de nueve. Escriche ha pasado de tener todas las papeletas para marcharse cedido a punta titular pero cuenta con la competencia de Cristo y Okazaki. El nipón podría estrenarse como titular después de haber sido presentado esta semana.

En el Numancia, Luis Carrión no podrá contar con Carlos Gutiérrez ni con Calero que fueron expulsados en el choque ante el Extremadura. Los Pajaritos no es un escenario que se le dé especialmente bien a los oscenses. Desde el 2013, el Huesca no consigue llevarse los tres puntos del feudo soriano. En su última visita, el año del ascenso, el Huesca cayó por un gol de Pere Milla. Esta vez el Huesca no estará solo. Más de mil aficionados ya han confirmado su presencia en Soria. «Jugaremos por y para la afición», afirmó Míchel en rueda de prensa.

Posibles alineaciones:

CD Numancia: Dani Barrio; Álex Sola, Escassi, Derik Osede, Litri; Otegui, Gus Ledes, Marc Mateu, Nacho, Oyarzun e Higinio.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Miguelón, Josué Sá, Pulido, Luisinho; Mosquera, Juan Carlos Real, Eugeni Valderrama, Ferreiro, Raba; Escriche