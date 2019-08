Raba y Seoane llegan a Huesca con ganas de triunfar

Las dos últimas incorporaciones de la S.D. Huesca, Dani Raba y Jaime Seoane, han explicado, en su presentación este miércoles, sus deseos de triunfar personalmente y con el equipo en su nuevo club, y han asegurado que pese a su juventud se ven con posibilidades de aportar mucho al equipo.

Dani Raba, que llega cedido del Villarreal para esta nueva campaña, ha insistido en sus ganas de triunfar con el conjunto altoaragonés: "el año pasado no disputé muchos minutos y aunque tuve muchas ofertas me decanté por el Huesca porque me hacía mucha ilusión venir aquí por la insistencia del club y el interés que mostraron hacia mí, y quiero que nos vaya muy bien personalmente, así como al grupo", ha dicho.

A la hora de definirse en el campo, ha dado muestras de su ambición y ganas por triunfar. Raba se considera "un jugador vertical, con desborde, desequilibrante y determinante", pero reconoce que tendrá que ganarse el puesto y aunque hay competencia ha recalcado que luchará por ganarse un puesto en el equipo.

Jaime Seoane, que llega al Huesca tras haber hecho la pretemporada con el Real Madrid, ha fichado por tres temporadas y también ha mostrado entusiasmo y ganas de triunfar en una nueva etapa futbolística.

"Es la primera vez que salgo de casa y desde el primer momento que me lo dijeron estuve muy interesado y con muchas ganas de venir aquí, y vengo con toda la ilusión del mundo", ha asegurado el joven jugador azulgrana.

El estilo de juego que quiere imprimir Michel Sánchez le gusta el joven jugador."Estoy encantado con el estilo de juego de tener el balón y el vestuario me ha acogido muy bien, y aunque no he jugado nunca en Segunda División no tendré problemas para adaptarme. Sé que hay mucha competencia en el centro del campo y que hay grandes jugadores con mucha calidad y experiencia , pero estoy muy contento y podré aprender mucho de ellos", ha asegurado Seoane.