Rafa Mir: «Estamos confiados en lo que hacemos»

En la Sociedad Deportiva Huesca toda persona que habla lo hace con un discurso muy similar y no por simple protocolo ni por cumplir con los tópicos más utilizados en el mundo del fútbol. En el caso de los altoaragoneses hay un enorme grado de convencimiento en que el camino que se está siguiendo es el correcto, por juego, ocasiones y méritos, pero tampoco se suele ocultar que la victoria es ya necesaria desde hace semanas para no ir cayendo lentamente en las arenas movedizas del fondo de la clasificación. Son siete puntos, siete empates, ningún triunfo todavía en el casillero pese a hacer méritos en varios encuentros y la salvación está ya a un partido de distancia. A falta de un mundo todavía, pero no conviene ir aumentando esa diferencia con el cuarto por la cola.

Y Rafa Mir, uno de los hombres importantes del Huesca, no es menos consciente. El punta murciano aseguró tras el entrenamiento de ayer que el choque contra el Granada en Los Cármenes, la siguiente cita de los oscenses, «lo enfocamos de la mejor manera, con muchas ganas y predisposición», pero también recalcó que «todos sabemos que nos hacen falta los tres puntos». «Estamos en el camino, sabiendo qué tenemos que hacer y seguros de que al final los resultados llegarán», puntualizó.

Además, a los azulgranas les espera un mes muy complicado e intenso, con duelos ante Granada, Deportivo Alavés, Athletic, Levante y Celta de Vigo, partidos todos ellos ante rivales directos y que marcarán el futuro a medio plazo del Huesca. Y por si fuera poco, el nuevo año traerá sin solución de continuidad la visita del Barça.

«Tenemos enfrentamientos difíciles, contra rivales directos, pero intentaremos llevarlo de la mejor manera: trabajando al 100% y con muchas ganas. Estamos unidos, tranquilos y confiados en lo que hacemos. Remando todos juntos, porque es así como se consiguen los objetivos», destacó el delantero murciano.

En cuanto al Granada, adversario más inmediato del Huesca, Rafa Mir afirmó que «es un gran equipo y que está jugando Europa League, pero tenemos que afrontarlo de la mejor manera, demostrando que podemos lograr los puntos con nuestro juego». Para ello, el ariete apuntó a las claves para encontrar en el estadio granadino el punto de inflexión esperado: «Tenemos que ser más contundentes. Estamos haciendo un buen fútbol, alegre en el que confiamos, y eso es lo que nos dará frutos», incidió.

Y en el plano más personal, el delantero aseguró estar «tranquilo, haciendo lo que me pide el míster, que es el que decide, trabajando y esperando». «Aquí estoy como en casa y al final dependes del club y del estado de ánimo de todos. Estoy tranquilo, intentando dar mi mejor versión y con ganas de que llegue el domingo», concluyó Rafa Mir.