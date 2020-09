Silva y Maffeo llenan de elogios al Huesca en su presentación

Amenos de una semana del inicio de la Liga, el domingo en Villarreal, la SD Huesca se prepara para la vuelta a la competición, todavía acabando de confeccionar su plantilla. Ayer llegaron dos nuevos fichajes. Gastón Silva y Pablo Maffeo pasaron por el césped y la sala de prensa de El Alcoraz.

El central explicó que todavía no ha entrenado con el equipo «por el tema del protocolo y de las pruebas» pero que ahora ya está «a disposición del técnico y habrá que esperar a ver qué decisión toma». El defensa polivalente ha llegado en el momento justo y Míchel podría incluirle en la lista de convocados para el partido contra el Villarreal. El uruguayo viene desde el Atlético Independiente tras vivir una situación poco agradable en su salida que tuvo que acabar en los juzgados. Por esto mismo se mostró muy agradecido de poder «volver al fútbol, a poder competir y a una Liga tan importante cono es esta», explicó.

Gastón Silva repitió hasta la saciedad su gran satisfacción con poder vestir la camiseta azulgrana: «Fue una gran alegría que confiaran en mí, estoy muy agradecido al club por abrirme esta puerta», apostilló. También tuvo palabras para relatar las condiciones de su fichaje. Afirmó que «se han dado varios factores» y que a pesar de que «club anterior ha dicho cosas que no son verdades» ahora está «tranquilo» . Junto con sus abogados, su familia y la gente de su alrededor está tratando «de hacer lo correcto» para solventar la situación.

Su llegada al conjunto oscense es un punto y aparte: «Ahora estoy enfocado en el Huesca, es una alegría, un orgullo volver al fútbol y defender esta camiseta», recalcó. Su papel será reforzar la zaga de Míchel. El nuevo fichaje puede «darle fuerza a la defensa» y con su experiencia espera «servir al equipo» y se siente «bien en el juego aéreo». Pero Silva no solo puede ubicarse en el centro de la zaga, también explicó que puede «ayudar en el lateral izquierdo». Precisamente en el otro costado, en el lateral derecho, estará Pablo Maffeo, el otro recién llegado.

El catalán aterriza después de disputar el playoff con el Girona, por lo que cree que «está listo», ya que los equipos que lucharon por el ascenso no han tenido «mucho tiempo de descanso», confirmó. El lateral suplirá la baja de Pedro López, que tras lesionarse en el amistoso contra el Sabadell, no podrá comenzar la temporada con sus compañeros. Maffeo explicó que le han hablado sobre su rival de posición: «Creo que va a haber competencia sana porque me han dicho que Pedro es muy bueno y que ayuda mucho a los jóvenes, eso es fantástico».

Maffeo se decantó para fichar por el Huesca porque es un equipo «familiar y humilde», características que guarda en común con el Girona, según describió el joven de 23 años. El nuevo azulgrana está deseoso porque se lleve a cabo la opción de compra a final de temporada, ya que eso «significaría que ha sido un año magnífico para todos». Ambos jugadores completan la zaga del Huesca, que luchará por un objetivo que, según Maffeo, todos conocen:la permanencia en Primera.