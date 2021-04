Y la tercera sería la gloria

Un día y chispún. Porque el uno o el otro ya sabe las consecuencias de una celebración a destiempo. Luego no hay quien te levante. Por eso, con la edad, con las canas y los coscorrones, uno sabe que hay que guardarse pronto. Y Pacheta es zorro viejo, le costó unos minutos pasar de las felicitaciones por esa más que trascendental victoria ante el Elche, con el hecho de sacar la cabeza de la celda del descenso, a pensar en el día después, en el siguiente partido, en este que ya llega.

En Mendizorroza, ante el Alavés, ante el penúltimo, que es otro y no lo eres tú, no valdrá para nada venir de dos victorias seguidas, haber pasado en dos semanas a cuatro equipos en la salvación, que Rafa Mir convierta en un doblete cualquier melón de Torres de Berrellén. Nada de eso meterá goles, garantizará una ventaja. Nada. Únicamente la ética de trabajo, las ganas por seguir tirando hacia adelante, el saber hacer de una táctica conocida, el despojo de nervios, el torniquete que le ha metido en la cabeza Pacheta a sus jugadores.



Porque de ganar en Vitoria es verdad que al Huesca le seguirán quedando siete finales, muchísimas, dos seguidas la próxima semana: Atlético (jueves 22, 19.00) y Getafe (domingo 25, 1400). Es también totalmente cierto que un punto podría valer un valer, que sería suficiente porque, aunque parezca tremendamente increíble, al Alavés ya se le ganó en la ida (1-0), en la alegría de Míchel, en los lloros para la historia de Ontiveros. Es decir, el golaverage sería propiedad aragonesa. No es mentir para nada aseverar que pase lo que pase seguirá saliendo el sol, que la tierra seguirá siendo redonda y que las vacunas son la salvación.

Que sí, claro, pero una victoria en Mendizorroza supondría un hachazo de los de colombiano bueno en el Tour (poner a un rival a seis puntos), de dejar a todos sentados y con la lengua fuera, de levantarse del sillín para apretar un poquito más y ahí te quedas. Que quedan curvas para el puerto, pero el ritmo es intratable y la pedalada ágil como la de Purito. Alcanzar este tercer triunfo en línea, aprovechar el tirón, el chute de moral, el toque de varita mágica, supondría un comunicado oficial de que el Huesca está acelerando al máximo para salvarse. Obviamente sin celebrarlo mucho, poquito, que al día siguiente hay que levantarse, madrugar y seguir entrenando como un animal.

La mejor baza es esa. Que el susto está en el cuerpo ajeno. Los fantasmas se han mudado y han dejado las sábanas a secar en el cerro de San Jorge. Otros son los que tiemblan. Y hay que jugar con ello. Explotar esa confianza de haber encajado un solitario tanto, y en propia puerta, en los últimos tres partidos desde que Andrés, que para lo que le llega y ordena a la defensa como gestiona sus ahorros, con temple y cabeza. No perderla en pensar que todo está hecho o en las informaciones ajenas sobre la renovación de Pacheta o los intereses sobre Rafa Mir.

Centrarse y explotar lo que se tiene. En una línea de centrales muy acertada, muy protegida por los centrocampistas, reduciendo al máximo los errores, espacios y sustos. Porque el balón parado ha dejado de ser una sangría. Porque la verticalidad viene con productividad. Porque con poco se hace mucho daño. Porque Mir está de dulce, Sandro marca, Ferreiro se ha adaptado al interior y al centro a pierna cambiada, si él tiene de eso. Porque sale Pedro López y se planta en el área como un juvenil. Porque Mosquera pilla rodaje y reparte más equilibrio. Porque las cosas salen cuando antes no salían. Y pueden que no salgan, no hay que confiarse, pero el optimismo y la confianza hay están.

Continuidad

Pocos cambios habrá en el once. Lo normal es que Siovas vuelva donde terminó el pasado viernes, al campo. Vavro está para jugar, pero el nivel de Insua no le deja huecos. Salvo ánimo de sorpresas, hay un once fijo. Y cuatro o cinco en el banquillo de sólido repuesto. Silva y Ontiveros vuelven a la convocatoria y Maffeo ha avanzado en su evolución.

El Alavés cambió hace una semana al técnico. Otra vez. El tercero. Abelardo se fue y vino Calleja. La última bala del Glorioso es vencer al Huesca, su clavo ardiendo y eso puede ser lo mejor para los de Pacheta, administrar esa tensión, esos nervios, esa necesidad. Esperar su error, aprovechar sus temores y luego dosificar.

Calleja privó de la titularidad al maño Laguardia, que vuelve hoy por Lejeune, y dispuso en punta a Lucas con el que Abelardo no estaba cómodo. Recupera a Pellistri y Duarte. El empate en Bilbao (0-0) sonó a crónica vieja del Huesca, de esas de un punto con buenas sensaciones y poco ascenso. Llevan 8 jornadas sin ganar.