Torres: "El Huesca no va a tolerar ninguna difamación más y toma nota de todo"

El consejero delegado de la SD Huesca, Manolo Torres, ha comparecido en rueda de prensa para mostrar su enfado por el tratamiento que algunos medios de comunicación, ha dicho, le están dando al club, y también por las filtraciones del secreto del sumario en la "Operación Oikos", por supuestos amaños en partidos de fútbol, producidas antes de abrirse parcialmente el sumario.

“Queremos salir al paso de las informaciones y cuestiones que es importante dejar claro. La SD Huesca ha permanecido callada este tiempo y otros no lo han hecho y han filtrado discriminadamente informaciones secretas, lo cual no deja de moverse en el entorno delictivo, y por ello la asesoría jurídica del club toma nota de todos los hechos. No vamos a tolerar ninguna difamación más, y procederá en su momento cuando convenga en justicia y a la SD Huesca”, ha dicho Torres.

El consejero delegado de la entidad oscense ha vuelto a reiterar el malestar del Consejo de Administración, una vez levantado el secreto de sumario, por las "calumnias, difamaciones y mentiras constantes que se están repitiendo en diferentes medios de comunicación, sentencias y conclusiones de lo que son en algunos casos meras conjeturas de informes policiales", ha lamentado.

Y ha agregado que el club no va a consentir que se intente propagar que existe una "corrupción generalizada" en el club, "cuando ni uno sólo de los consejeros, y especialmente de los que de una manera injustificada se llega a mencionar en los informes policiales, no están siendo investigados”, ha insistido.

Torres ha reconocido que la operación policial y judicial podría afectar a los fichajes y patrocinios del club para la próxima temporada, pero no ha precisado si la SD Huesca va a emprender acciones legales contra la policía y esos medios de comunicación.