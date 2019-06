Torres: «No vamos a tolerar que se difundan difamaciones»

El nuevo consejero delegado del Huesca, Manuel Torres, compareció ayer en rueda de prensa para defender la imagen de la entidad acerca de las últimas revelaciones, que tras la apertura parcial del secreto de sumario del caso Oikos desvelaron un supuesto conocimiento por parte de la directiva oscense de los amaños de partidos, según la Policía. «No deja de ser nada más que una mera conjetura. Es absolutamente falso que ningún consejero o director general del Huesca supiera algo acerca de los amaños. Recomiendo que se lea el informe policial para observar que después de una lectura completa no se puede saber nada», expresó Torres.

Mientras aparecían filtraciones acerca del caso, el club azulgrana no se había pronunciado al respecto hasta ayer. «No vamos a tolerar que se difundan difamaciones como aquella de que había una corrupción generalizada», reconoció Torres. El consejero delegado recordó que en ningún momento el club ha sido implicado en la operación Oikos como persona jurídica. «Su señoría ya ha señalado a los investigados. Solamente el expresidente, Agustín Lasaosa, y el exjefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo, están acusados de un delito. Al Huesca no se le implica de forma penal. El club y la afición se merecen un respeto que no se está teniendo», apuntó Torres.

Las revelaciones del secreto del sumario todavía ayudan más a conocer la verdad acerca del supuesto pacto de caballeros en el Huesca-Nástic. «Es difícil encontrar indicios claros de ese partido. Entendemos que no tiene más recorrido para el Huesca. Lo entendíamos antes de que se abriese el sumario y ahora todavía mucho más», declaró Torres antes de abrir la puerta a una posible declaración de los dirigentes del club en la investigación.

Josete Ortas fue uno de los señalados en una conversación entre Lasaosa y Aranda en la que se indicaba que conocía el asunto. El director general publicó un comunicado en el que explicó que «nunca jamás» ha hablado con los tres imputados por una teórica deuda de 100.000 euros. Además señaló que él no se encontraba en España durante los días que supuestamente se realizó la reunión entre los jefes de la operación y la directiva oscense.