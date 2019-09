Triunfo con mucha agonía

El Huesca sumó tres puntos de oro ante el Girona en El Alcoraz. Los de Míchel plasmaron un gran juego durante diferentes fases del choque pero solo encontraron el camino del gol gracias a una maravilla de Okazaki. La falta de puntería obligó a los azulgranas a sufrir en los últimos minutos de juego cuando el Girona rozó el empate en varias ocasiones e incluso le anularon un tanto por una falta a Álvaro Fernández a la salida de un córner.

El dominio del Huesca en la primera parte fue abrumador. El control, el ritmo y las ocasiones solo fueron azulgranas ante un Girona inoperante. Los oscenses se adueñaron del balón y no lo soltaron. Míchel quiso tapar las subidas de Mojica y colocó a Ferreiro en la derecha y Sergio Gómez actuó a pierna natural. El experimento obtuvo sus frutos y el colombiano no dio abasto en defensa ante las constantes caídas a su espalda de Mikel Rico y las subidas de Miguelón.

Las ocasiones fueron cayendo del lado oscense una tras otra desde el minuto diez –hasta trece remates en toda la primera mitad– pero la puntería volvía a no hacer acto de presencia. Ferreiro fue el primero en intentarlo, después Mikel Rico y ambos remates acabaron mansamente en las manos de Juan Carlos.

El Girona no supo salir de la presión oscense en campo contrario y por lo tanto, su peligroso tridente ofensivo –Gallar, Stuani, Saiz– no entró casi en contacto con la pelotra. Los minutos pasaron y el Huesca merodeaba el gol sin éxito con una superioridad imprevisible. Hasta que Okazaki se sacó un remate de media chilena tras una dejada de cabeza de Ferreiro al que nada pudo hacer Juan Carlos. El delantero nipón se estrenó con el conjunto oscense gracias a un tanto de bella factura a escasos segundos del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el partido cambió por completo. Los oscenses no gestionaron su ventaja y sufrieron demasiado. Pulido y Ferreiro tuvieron el segundo pero su desacierto motivó al Girona a subir líneas.

Mojica hizo temblar al público con dos centros que se pasearon por la línea de gol. El colombiano sacó bajo palos un tiro de Sergio Gómez para dejar a los gerundenses con vida a falta de diez minutos de infarto. Los balones colgados del Girona embotellaron al Huesca donde Josué Sá y Pulido se impusieron a los centímetros de Juanpe y Alcalá. La polémica llegó en el descuento cuando el árbitro anuló un gol a Soriano por falta a Álvaro. Con suspense y agonía, el Huesca sumó el tercer triunfo ante su gente.

Ficha técnica

Huesca: Alvaro Fernández; Miguelón, Pulido, Josué Sá, Luisinho; Juan Carlos, Mosquera, Mikel Rico (Eugeni, m. 67); Sergio Gómez (Seoane, m. 84), Okazaki, Ferreiro (Javi Galán , m. 73).

Girona: Juan Carlos; Aday Benítez, Alcalá, Juanpe, Johan Mojica; Diamanka (Granell, m. 57), Jozabed (Jonatan,m, 72), Samu Saiz, Gumbau; Álex Gallar (M. Gual, m. 57) y Stuani.



Gol:1-0, m. 43, Okazaki.

Árbitro: De La Fuente Ramos (Comité Castellano-Leonés). Amonestó a Mosquera y Javi Galán en los locales y a Diamanka, Gumbau, Alcalá y Stuani en los visitantes.

Estadio: El Alcoraz.