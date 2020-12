La última alegría del año

Ahora dicen que fue la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno. La misma que esta semana se ha alineado perfecta y que hasta dentro de 60 añazos no percibiremos. Bueno, veréis. Que su brillo fue lo que guió a los Reyes Magos caminito de Belén. Que no fue un cometa. Ni el Halley ni ningún otro. Seguro que si tuvieran que hacer ese viaje desde Oriente en 2020 sus majestades lo llevarían apañado, de cuarentena en cuarentena más checkpoint en Jerusalén de regalo. Mal plan de viaje. O se desviarían por las luces más brillantes de la Navidad. Las de Vigo. Por obra y gracia de Abel Caballero. Y de Iago Aspas, la estrella más esplendorosa de la terra galega, donde el cielo es siempre gris.

Y hacia allí va el Huesca a cerrar el año del ascenso con una última alegría. Que para cómo ha ido en el universo, ni tan mal. Festejar como se debe el hasta nunca jamás de esta maldición del doble veinte. Para el Huesca esa oportunidad se adelanta unas horas a la Nochevieja, en un último baile en Balaídos (19.15), con las mismas urgencias de siempre y más para un Míchel cuyo puesto vuelve a estar en entredicho. Otra vez.

No ha conseguido este Huesca acelerar tras quitar el freno de la primera victoria. Romper la espera no ha despertado nada nuevo. La derrota en Bilbao y el empate ante el Levante han impedido una esperada remontada que no ha llegado ni en juego, ni en emociones ni, lo más importante, en puntos. Los deslices defensivos siguen siendo la tónica de un grupo tozudo en defender su idea, pero no tanto en defender su portería, estéril en obrar las victorias que le hagan ascender de la tabla y abandonar los puestos de penuria.

Justo ese efecto fue conseguido por el rival de este miércoles. Es el camino a seguir. El Camino de Vigo. Siguiendo esas lucecitas. Aunque el Huesca acumule cuatro gallegos en su plantilla (Ferreiro, Insua, Mosquera y Real) ninguno de ellos se llama Iago Aspas. Una lástima. Ese factor diferenciador, esa anarquía, ese jugador que se salga de la norma, ese Chimy Ávila, falta en el sistema aseado de Míchel, aplaudido en efectismo pero no en efectividad. Esos chispazos quizá únicamente los ha aportado a ráfagas Ontiveros, de ahí su inclusión como titular, de ahí, simplificando, el triunfo ante el Alavés.

Porque falta esa alegría, ese desmelene de la fiesta, del no tener miedo al mañana. Porque la barrera mayor está en el coco, en la debilidad para resarcirse de los bofetones y renacer en las adversidades, o no temblar en los instantes más decisivos. Esa fortaleza es la que realmente le está matando, pese a que quedé un mundo por jugarse, la zona media de la tabla no esté demasiado alejada, todavía, y la próxima semana se puedan avivar los cambios en la estructura de la plantilla, falta de profundidad, ideas creativas nuevas y cemento defensivo, con la apertura del mercado invernal.

La semana viene apelotonada. Un viaje largo a Vigo en mitad de una borrasca Bella y heladora. Y el domingo viene otra no tan ártica como otros inviernos. Llega el Barcelona. Llega Messi, confirmado. Y en mitad las doce uvas. Poco tiempo para pensar mucho y también para tomar decisiones de quién se las come. Aunque una derrota en Galicia podría desencadenar el final del cuento del lobo. Porque ya suena a repetitivo ese tránsito de Míchel por el filo del despido.

SANDRO Y MAFFEO, BAJAS/ La mala noticia de la semana ha sido la baja de Sandro, que parecía recuperado, pero finalmente no estará. Tampoco vuelve a la hora Maffeo e Insua quedará fuera de la convocatoria por cinco amonestaciones. Pedro López y Pulido formarán la línea de cuatro con el debate de si Rafa Mir debe volver a la delantera por Okazaki o desmontar a un mediapunta. La falta de suplentes que quieran derribar la puerta de la titularidad no deja muchas alternativas, salvo inventos, a la revolución táctica.

Y enfrente el mejor Celta desde que se fue Luis Enrique. Acumulaban cuatro victorias en Liga, cinco con la de la Copa, algo que no se conseguía desde la etapa del actual seleccionador nacional, hasta el último empate en Getafe (1-1). En Balaídos vienen de ganar al Granada (3-1), Cádiz (4-0) y Alavés (2-0). Iago Aspas, el Príncipe de las Bateas, es genio y figura en su palacio olor a percebe y gol. Máximo goleador (8) y asistente (5) de toda la Liga y artífice de haber sacado del pozo a un grupo que recupera al vigués Santi Mina para este partido y, antes, para esta temporada tras su fichaje desde el Valencia.

El argentino Eduardo Coudet ha dado competitividad y libertad a un bloque armado detrás con la fuerza suramericana del mejicano Araujo y el colombiano Murillo y cincelado arriba con las diabluras de Nolito, el saber hacer de Denis Suárez y la anarquía del internacional Brais Méndez.