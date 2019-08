Yañez e Insua se muestran ilusionados con el proyecto del Huesca

Las dos últimas incorporaciones de la SD Huesca, Rubén Yañez y Pablo Insua, se han mostrado este viernes en su presentación ilusionados y optimistas con el nuevo proyecto del conjunto altoaragonés, que no es otro que volver a Primera División.

El nuevo portero del conjunto oscense, Rubén Yañez, que llega procedente del Getafe, ha agradecido al club aragonés la oportunidad que le da de poder jugar en un equipo que aspira a todo.

"Estoy encantado de estar aquí y quiero darles las gracias por confiar en mí. Creo que es un proyecto bueno y sólido para todos", ha dicho.

Rubén Yañez quiere triunfar en el mundo del fútbol con la SD Huesca: "hasta la fecha por diferentes circunstancias no he podido triunfar del todo, pero he aprendido y al final de cada año he ido sumando. Ahora quiero competir, jugar y sumar para el bien del equipo", ha aseverado.

Por su parte, el defensa central Pablo Insua, repite esta temporada con la SD Huesca y también se ha mostrado esperanzado e ilusionado con el equipo para esta nueva temporada.

"Estoy feliz de estar otro año aquí. Vuelvo a estar en el Huesca por el trato que he recibido y por el proyecto tan importante que hay para esta nueva campaña", ha apuntado.

Aunque ha reconocido que tenía otras ofertas para jugar, ha destacado que lo mejor era el Huesca y ha afirmado que ya tiene "ganas de jugar", aunque tendrá que esperar un poco.

"Fue una lástima cuando me lesioné el año pasado porque tanto yo como el equipo estábamos en un buen momento, pero hay que pensar en esta temporada", ha dicho el jugador azulgrana.

Aunque Insua no podrá disputar el partido ante el Deportivo de La Coruña por no estar recuperado de la lesión sufrida en la pasada campaña, es un encuentro especial ya que ha pasado gran parte de su carrera deportiva en el conjunto coruñés.

En este sentido, ha reiterado que es "muy importante y especial el partido contra el Deportivo" para él, pero quiere que gane el Huesca y "a partir del domingo, que le vaya muy bien al Deportivo".