La Columna se hace con el Cristín y hará una procesión extraordinaria

Ya queda menos para que las calles de Zaragoza huelan a incienso y se rasguen con cada golpe de tambor y bombo. Los 16.000 cofrades que conforman la Semana Santa de la capital aragonesa, declarada de Interés Turístico Internacional, ya están ensayando sus toques, mientras las juntas de gobierno ultiman detalles. La principal novedad este año es que La Columna ha conseguido la cesión en usufructo del conocido como Cristín, después de que las monjas de clausura del convento dominico de Santa María del Pilar cierren su actual emplazamiento.

La orden religiosa aceptó, previa autorización del Palacio arzobispal, dicha entrega a la cofradía de La Columna, que procesiona esta talla del siglo XVIII y de autor desconocido. Esto ha provocado que la tradicional procesión del Traslado del Domingo de Ramos se convierta en una extraordinaria para la hermandad que dirige Jesús Cortes. Para tal efeméride van a representar un encuentro con el paso de palio de la Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor, gubiada por el sevillano Pedro García Borrego. Previamente, celebrarán una eucaristía que presidirá el arzobispo Vicente Jiménez.

No es la única novedad que este año ofrece La Columna, ya que su titular mariana estrenará este año una saya donada por un hermano que ha sido realizada en los talleres de Bordados Triana, en Sevilla. Está realizada en de terciopelo blanco y bordada en hilo de oro. Asimismo, el paso recorrerá las calles zaragozanas con un relicario plateado de san Juan de Dios, que dicha orden les regaló el pasado año.

Esta imagen por el arco del Deán de las Siete Palabras se recuperará. JORGE SESÉ

No será la única virgen que esta Semana Santa ampliará su patrimonio. La cofradía de La Llegada ha encargado al imaginero zaragozano Víctor Carazo una talla en plata de la Asunción que lucirá en la delantera del paso la virgen del Perdón, titular de esta hermandad del barrio Oliver. De esta forma valoran a la Asunción, la imagen en torno a la cual se fundó la cofradía en 1953.

Cartelas

No son las únicas aportaciones al patrimonio, ya que La Humildad continúa su proceso de mejora del paso de misterio de Jesús ante Caifás y añadirá dos nuevas cartelas que representan las escenas de la natividad y de la conversión del buen ladrón, realizadas por Víctor Carazo, además de estrenar dos candelabros dorados por el sevillano Paco Pardo. Por otro lado, La Dolorosa de Palao lucirá más que nunca el Miércoles Santo, ya que su mayordomo ha desmontado toda la carroza de plata para limpiarla.

Con respecto a los recorridos, no habrá grandes cambios puesto que sigue instalado el mercado provisional de Lanuza junto a las Murallas. No obstante, las Siete Palabras el Lunes Santo y La Piedad el Miércoles Santo podrán discurrir por el arco del Deán. Una de las imágenes tradicionales de la Semana Santa de la capital aragonesa que el año pasado no pudo verse. También están de estreno los del Descendimiento, que este año van a realizar un guiño al colegio de los Jesuitas con el estreno de una marcha bajo el nombre El Salvador.

Si la agenda cofrade no cambia, esta semana que entra se presentará el cartel y el pregonero. La Crucifixión ha sido la elegida para ser la imagen de la Pasión de Zaragoza. Un año que La Humildad y La Eucaristía están de estreno porque se cumplen 25 años del costal en la ciudad.

Imagen de la Asunción que este año acompañará a la Virgen del Perdón. JORGE SESÉ

Alma Mater, el preludio del museo de la Pasión en la capital aragonesa

Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza acuerda poner en marcha el museo de la Semana Santa de Zaragoza, el Arzobispado ha decidido realizar una exposición en las instalaciones del Alma Mater, situado en la plaza la Seo. Bajo el título La Pasión a través de los sentidos van a celebrarse del 27 de febrero al 3 de abril un programa de actividades que incluyen conferencias, conciertos y una novedosa Ruta de la Pasión, que será presentada el próximo martes 25 de febrero, desde el día siguiente, Miércoles de Ceniza, hasta el 3 de abril.

En ella, según fuentes consultadas por este diario, se podrán observar enseres e imágenes que procesionan todos los años por las calles de la capital aragonesa. La Iglesia ha solicitado a las cofradías que entreguen los bienes que les sea posible con la condición de ser entregadas el día en el que finaliza la exposición para no perturbar el normal desarrollo de las diferentes procesiones. Todo ello lo ha organizado el nuevo director científico de Alma Mater Museum, Sergio Blanco, que, a su vez, es consiliario de varias hermandades.