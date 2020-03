El Nazareno mantiene su besapiés pero con recomendaciones por el coronavirus

La cofradía de Jesús Nazareno de Zaragoza ha comenzado esta mañana su ya tradicional triduo en torno a una de las imágenes más devocionales de la capital. No hay restricciones por el momento, pero la hermandad ha decidido aconsejar el no besar los pies de esta talla del siglo XVI.

La Junta de Gobierno de esta cofradía se reunió ayer por la tarde de forma extraordinaria para decidir qué hacer con el besapiés, después de que en otras ciudades como Madrid, con el Cristo de Medinaceli; Málaga, con El Nazareno, o Córdoba con El Rescatado, hayan decidido suspenderlos. Por unanimidad acordaron mantenerlo, pero instalar un cartel informativo en el altar del culto. Ahí se puede leer: "Para evitar posibles contagios, la cofradía aconseja sustituir el tradicional beso en los pies de la imagen de Jesús Nazareno por un gesto, sin llegar al contacto físico, muestre nuestro respeto y veneración".

Una forma de actuar que, tal y como señala el cetro general de la hermandad, José Luis Ezquerra, pretende "no crear alarma". "Barajamos todas las posibilidades, pero tuvimos en cuenta que Sanidad no ha dado ninguna recomendación al respecto, al igual que el arzobispado, si las circunstancias cambiaran lo acataríamos", afirma.

La veneración del Nazareno ha comenzado a las 10.00 horas con gran afluencia de zaragozanos que se han acercado hasta la iglesia de San Miguel para poder ver al Nazareno a su misma altura. La gran mayoría de ellos han preferido santiguarse y evitar el contacto directo "por si acaso", decía una feligresa que acude todos los años. "Yo he cogido una estampita en la entrada, le he tocado el manto con ella y con ello me es suficiente", ha apostillado otra.

El triduo finalizará el domingo. El horario es de 08.00 a 21.00 horas, salvo la última jornada que la última hora son las 12.00. Este año presenta una imagen muy diferente a ediciones anteriores. La nueva Junta de Gobierno presidida por Pedro Hernández ha montado un altar cuidado con un voluptuoso exorno floral en el que prima el color morado de la cofradía gracias a los Delfinium, Alheli y Statice.

LA IGLESIA EN ARAGÓN, PENDIENTE DE SANIDAD

Las diócesis aragonesas están a la espera de las autoridades sanitarias para decretar restricciones en el culto diario en las iglesias de la comunidad, especialmente en el ofrecimiento de la comunidad.