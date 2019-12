Los 7 grandes mitos sobre Internet: desde el Wi-Fi que provoca cáncer a la seguridad de las contraseñas

Que no podemos vivir sin mitos y leyendas es una realidad que Internet ya conoce. Los usuarios de las redes sociales son conscientes de esto y no hacen sino aumentar la épica y el drama de historias que todo el mundo reconocería como veraces... pero que no tienen nada de esto.

Desde que se inventara, no solo son eternas las leyendas que circulan en la Red, sino las propias. La magia de Internet hace crecer la magnitud de las grandes mentiras sobre Internet.

1- Se creó para una guerra nuclear. Quién no ha escuchado que fue inventado por militares ante el inminente enfrentamiento. La realidad es que científicos e instituciones buscaban la manera de comunicarse. Fue después cuando los militares comenzaron a utilizarlo.

2- Las contraseñas complejas son más eficaces. "¡No utilizar el 1234! ¡Cuidado con poner la fecha de nacimiento!" La verdad es que a los hackers les da un poco igual qué tipo de contraseña tienes, si le metes muchos caracteres %&!X o si simplemente pones el nombre de tu hijo. Los ataques principalmente llegan por phising o suplantación de identidad, o mientras introducen un malware en un e-mail.

3- Mi información no tiene valor, da igual que quieran mi información. Tus datos valen dinero, y por eso grandes compañías como Facebook tratan de recopilarlo.

4- Wikipedia es la gran enciclopedia. Parece que lo que pone es cierto, verdad absoluta, pero esta famosa página de referencia se crea en base a la edición de los propios usuarios. Cualquiera puede escribir una página o modificarla, y aunque es revisado, no siempre es información certera.

5- El Wi-Fi provoca cáncer. Esta tecnología utiliza las ondas de radio y microondas, sin efectos nocivos para las personas.

6- El modo incógnito nos protege. Las amenazas virtuales no entienden de páginas ocultas. Es útil para que no quede rastro de lo que has hecho de cara al siguiente uso de otro internauta o alguien que pueda utilizar tu móvil o el ordenador, pero nada más allá de eso.

7- Es mejor no actualizar los equipos. Siempre hay un conocido que te recomienda hacer caso omiso de las actualizaciones, pero cuando se producen es por algo. No hacerlo pone mucho más fácil ser objeto de amenazas en la Red, hacen que tu material sea más vulnerable.