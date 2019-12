El 70% del tiempo que pasan los españoles al móvil lo dedican a comunicarse con familiares y amigos

Ha concluido el primer estudio realizado en todo el territorio nacional por Comunidad Autónoma, sexo y edad que analiza el uso que se hace del teléfono: Tiempo de uso del móvil en España, que ha sido llevado a cabo por Conecta Research&Consulting para Vodafone España, basado en datos extraídos de más de 2.500 entrevistas a españoles con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Dicho estudio pone de manifiesto que frente a lo que pueda parecer, el móvil no aleja de los seres queridos, sino que se ha convertido en la herramienta que nos permite mantener un contacto fluido con personas cercanas a las que no podemos ver de forma habitual.

HALLAZGOS

El estudio destaca que los españoles recurrimos al móvil de forma habitual para estar en contacto con la familia y amigos, convirtiendo a este dispositivo en el preferido para hablar con ellos. De hecho, el 70% del tiempo que se esta al móvil se dedica a comunicar con el círculo familiar amplio y el 87% de los encuestados afirman que el móvil es el único modo para mantener la relación con personas alejadas físicamente.

A este respecto, el sociólogo José Manuel Robles, experto en sociedad de la información, tecnología y data, afirma: 'Es importante relativizar el discurso ciberpesimista. La telefonía móvil y las redes sociales son tecnologías que ayudan a adaptarse a contextos sociales determinados, como la deslocalización (ya no vivimos donde nacimos, y nuestros seres queridos y amigos no siempre están cerca de nosotros). De ahí que la telefonía móvil se utilice en mayor media para la comunicación rutinaria con las personas a las que no podemos ver tanto como desearíamos'.

EL PAPEL DE WHATSAPP

Según destaca el estudio, el 75% del tiempo dedicado a hablar por teléfono es para conversar con amigos cercanos o familia y aunque existe la percepción de que utilizamos nuestro móvil sobre todo para interactuar con las redes sociales, en realidad, más del 60% del tiempo de uso lo dedicamos al WhatsApp, otras aplicaciones de mensajería y a llamar por teléfono, muy por encima del tiempo dedicado a las RRSS.

Parece que esta es la razón por la que los emoticonos más usados son aquellos que expresan emociones, como el beso, la risa o el estar de acuerdo. Robles señala que 'en contra de algunos discursos alarmistas que nos hablan de mucha polarización y negatividad, lo que más hace la gente con esta forma actual y flexible de comunicación es decir que sí y mandar cariño', comenta el sociólogo. 'Los emoticonos que se suelen utilizar son emoticonos positivos, asertivos. Se basan en una comunicación que da OK, que envía un beso, siempre con expresiones de sentimientos que tienen que ver con la positividad'.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

Las llamadas telefónicas continúan siendo una de las principales vías de comunicación. De hecho, un 97% de los encuestados llama para contactar con la familia. Un 81% de estas llamadas están dirigidas a los padres, un 80% a la pareja y el 79% lo hace para hablar con los hermanos.El estudio pone de manifiesto también que la periodicidad de las llamadas a través del móvil está en un momento de auge. Así lo demuestra el hecho de que un 96% de los españoles llama a su familia al menos una vez a la semana, siendo los padres los que más llamadas reciben semanalmente (8 de cada 10 usuarios lo hacen).

REDES SOCIALES

En la misma línea que el uso del WhatsApp y las llamadas telefónicas, la mitad del tiempo que los españoles pasan en redes sociales lo dedican a familiares y amigos cercanos (un 53%), el 14% es para amistades más lejanas y un 33% para consultar noticias y actualidad.

Las razones por las que se recurre a las redes sociales son las mismas y en el mismo orden que las de WhatsApp: mantener el contacto con familiares y amigos (80%), felicitar a quienes nos importan (79%), tener presentes a las personas (61%), y saber cómo le ha ido el día a los nuestros (55%).Por último, existen diferencias a la hora de utilizar las diferentes redes sociales. Mientras que Facebook es la más utilizada para ver qué hacen las personas cercanas, Twitter es la más utilizada para seguir a medios de comunicación y comentar la actualidad.

USO POR COMUNIDAD

Los castellano-manchegos son los que más llaman a sus padres (88%), mientras que los vascos son los que más llaman a sus amigos (95%). Los madrileños son los que más se mensajean con sus padres (92%) y los asturianos son los que menos lo hacen con sus compañeros de trabajo (67%). Los andaluces son los que más notas de audio envían (87%). Los catalanes son los que menos usan Facebook (43%) pero los que más usan Instagram (31,4%). Vascos y riojanos son los que menos likes dan a sus parejas (2 de cada 10).

CONCLUSIONES

El estudio pone de manifiesto que el tiempo con el móvil es tiempo de calidad para mantener un contacto directo con la familia y los amigos más cercanos. Esta tendencia se observa tanto en las llamadas telefónicas como en el uso que hacemos del WhatsApp y de las redes sociales. En palabras de Robles, 'queda claro que el teléfono móvil es una herramienta de gran utilidad para el fortalecimiento y la intensificación de las relaciones con las personas a las que quieres'.Cristina Barbosa, directora de Marca de Vodafone España, comenta: 'Hay un debate social sobre si el uso del móvil nos aleja de nuestros seres queridos. Hemos querido pasar del debate a la acción y hemos hecho este estudio para averiguar que no solo no nos aleja, sino más bien al contrario'.