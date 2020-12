Aena tiene programados para este lunes 201 vuelos con el Reino Unido

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Nosotros no podemos celebrar la navidad juntos ,ni viajar para no contagiarnos ,pero si puden venir los ingleses a españa ,sera que ellos no contagian solamente nosotros.Cojonudo