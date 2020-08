Aire acondicionado y covid-19: ¿qué relación hay?

Cada día surgen noticias nuevas sobre el coronavirus e incluso a veces son contradictorias. Pero sí hay algunas máximas en las que coinciden todos los expertos, como que el virus lo transmiten las personas -de ahí la importancia de lavarse tanto las manos-.

Sin embargo, a la hora de analizar qué pasa con el aire acondicionado no siempre se llega a un acuerdo: hay quien dice que no solo no es peligroso, sino que además puede incluso ser beneficioso para mejorar la calidad del aire que respiramos en los espacios cerrados y hay quienes opinan que la clave está en la recirculación del aire: un sistema de ventilación que toma aire del exterior cada poco tiempo es más seguro, pues en el caso de haber aerosoles que porten el virus, estos saldrán más fácilmente de la habitación y se evitará la transmisión a través del aire. Y en el caso del aire recirculado, la importancia reside en la capacidad del filtro para eliminar esos aerosoles que podrían portar el virus.

¿QUÉ DICE SANIDAD?

El Ministerio de Sanidad recomienda trabajar en la medida de lo posible con ventilación exterior y, en caso de tener que usar aparatos para 'limpiar' el aire, ha editado una serie de recomendaciones para mantener limpios los sistemas de aire acondicionado y ventilación, teniendo "en cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas". La Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) ha publicado también recomendaciones en esa línea de maximizar la ventilación natural y la higiene. La ASPCAT sugiere específicamente trabajar, siempre que sea posible, con aparatos que no hagan recircular el aire interno sino que funcionen con aire exterior.

"En el caso de los climatizadores que no puedan trabajar solo con aire exterior, si debido a las condiciones de temperatura no se puede evitar su uso, hay que extremar su limpieza y desinfección. Se recomienda desinfectar diariamente la superficie de retorno y de impulsión de los equipos y semanalmente una limpieza y desinfección del interior del equipo y cambiar el filtro. Estas frecuencias pueden modificarse en función de las horas de uso, el tipo de usuarios y la ocupación del espacio", se lee en el texto.

¿QUÉ DICE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA (SESPAS)?

Tanto la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) como la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) inciden en que el virus no se puede reproducir sin invadir células humanas. Por ello aseguran que la limpieza de conductos del aire acondicionado o el cambio de filtros de aire exterior no tienen ningún efecto práctico, salvo cuando corresponda llevarlo a cabo. Es decir, que no hay evidencias de que el virus se reproduzca en las instalaciones del aire acondicionado.

¿QUÉ DICE LA OMS?

"Un sistema bien mantenido y operado puede reducir la propagación de covid-19 en espacios interiores al aumentar la tasa de cambio de aire, reducir la recirculación de aire y aumentar el uso de aire exterior. Los modos de recirculación (que recirculan el aire) no deben usarse. Los sistemas de climatización deben inspeccionarse, mantenerse y limpiarse regularmente", señala la organización en el apartado de preguntas y respuestas.

La organización asegura también que es mejor usar la ventilación directa que utilizar el aire acondicionado. Y en caso de usar aire acondicionado, es conveniente mantener una higiene adecuada, lo que supone cambiar los filtros y limpiar los conductos.

Además, recomienda evitar los sistemas centralizados de aire acondicionado y usar en su lugar los aparatos independientes para que, en caso de transmisión, no llegue a todas partes.

Por último, en el caso de que sea posible elegir, es mejor utilizar aire acondicionado con renovación, evitando la recirculación (como en un coche, por ejemplo), de manera que nos aseguremos que el virus no recircula junto con el aire.