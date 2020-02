Aluvión de críticas a Borrell por ironizar sobre el 'síndrome Greta'

La Comisión Europea (CE) negó este viernes que exista un "síndrome Greta", al que se refirió esta semana el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borell, quien dijo dudar de que los jóvenes que se manifiestan sean conscientes de los sacrificios que tendrán que hacer para revertir la crisis climática.

"No creo que el 'síndrome Greta' haya sido definido como una condición médica todavía", declaró el portavoz jefe de la CE, Eric Mamer, en la rueda de prensa diaria de la institución, en la que subrayó que el colegio de comisarios respalda "enteramente" la política climática de la CE.

La polémica ha surgido a partir de unas declaraciones de Borrell el pasado miércoles durante la presentación en Bruselas de un libro del exministro español de Exteriores y eurodiputado José Manuel García-Margallo.

The comments of the High Representative of the EU @JosepBorrellF on the youth movements for climate are unacceptable for a representative of the EU. We'll be asking for a full explanation from him next week.#fridaysforfuture #climatestrike #climatecrisispic.twitter.com/k9wLAMIkm0