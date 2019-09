Las autoridades de Bahamas contabilizan ya 43 muertos tras el paso del 'Dorian'

Huyendo de la desolación y la muerte, los damnificados en Bahamas por el paso del huracán 'Dorian' han comenzado a ser evacuados este viernes. Las autoridades han elevado a 43 fallecidos el balance de víctimas mortales, que a buen seguro se incrementará dado que existen aún centenares de desaparecidos.

"Esperamos que (la cifra de muertos) se incremente de manera significativa", ha advertido Erica Wells Cox, portavoz del Gobierno de Bahamas en la cadena estadounidense NBC. "En este momento hay centenares, puede que miles de desaparecidos", ha asegurado por su parte en la CNN un alto responsable del Ministerio de Turismo y de la Aviación.

Tras la estela de devastación que ha dejado tras de sí el huracán, con fuerza 5, la más elevada de toda la escala, al atravesar el archipiélago, han comenzado las primeras evacuaciones de damnificados. Tras una travesía de más de siete horas, más de 260 habitantes de la isla de Abaco han sido evacuados por un ferry fletado por el Gobierno, han llegado al puerto de Nassau, la capital, en la noche del viernes.

En esta ciudad se ha habilitado un gimnasio que acoge ya a más de 200 personas. Diane Forbes esperaba allí a sus dos hijos Patrick y DeAngelo, de los que no tiene noticias desde el pasado martes. "Quiero saber si mis hijos han llegado en este último ferry; no me moveré de aquí hasta que hayan cerrado las puertas esta noche, y regresaré mañana", ha explicado.