Boyan Slat, el Greta Thunberg holandés que limpia los océanos

Boyan Slat es un empresario holandés de 25 años que se ocupa del problema de la contaminación de los océanos desde el 2011, cuando tenía 16 años. A esa edad, un viaje de ocio a Grecia le hizo ver lo contaminada que estaba el agua y nació en él el deseo de revertir esa situación.

Dos años después de aquello arrancó el proyecto 'The Ocean CleanUp', una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a desarrollar tecnología avanzada que pueda eliminar el plástico de los océanos, especialmente, el gran parche de basura que se extiende entre las costas de California y Japón, entre otras actividades.

On my way to Davos for a few busy days meeting with govs and companies. Hope we’ll find the support to make the scale-up happen! pic.twitter.com/DJ3HC9Nhyh — Boyan Slat (@BoyanSlat) January 19, 2020

En la actividad comprendida entre estos dos años, 'The Ocean CleanUp' ha sido capaz de crear un dispositivo flotante pasivo que recolecta plástico y mejorarlo haciendo que funcione con energía solar.

We were promised flying cars



Instead, we got floating garbage trucks pic.twitter.com/0SVge34d9H — Boyan Slat (@BoyanSlat) January 18, 2020

A este invento lo llamó 'Inceptor' y fue creado para abordar el problema de la contaminación de los océanos comenzando por la fuente, es decir, los ríos que van a parar al mar.

Boyan descubrió que los 1.000 ríos que hay en todo el mundo suponen la fuente principal de vertido de plástico en los océanos. Concretamente, del 80% de esa basura que va a parar al mar.

Una sola barcaza alimentada por energía solar es capaz de recolectar hasta 110 toneladas de basura cada día que de otro modo llegarían a las aguas del océano. Los desechos son aspirados del río y guardados en contenedores de basura para después llevarlos a tierra firme para su reciclaje.

Se espera que las barcazas 'Inceptor' estén presentes en cada uno de los ríos más contaminantes del mundo para el año 2025. De momento, están operando en el río Klang de Kuala Lumpur, Malasia, y también en un río de Yakarta, en Indonesia.