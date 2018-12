Una cadena de restaurantes ofrece comida gratis a los niños si sus padres dejan el móvil al entrar

Llega la Navidad, probablemente las fechas más familiares del año, y los mensajes se dirigen a pasar más tiempo (y de más calidad) con la gente a la que queremos. Lo hacen las empresas a través de su publicidad, invitándonos a atender más a nuestro entorno que a nuestro móvil, y ahora lo ha puesto en marcha una conocida cadena de restaurantes.

Frankie & Benny's quiso reaccionar a una encuesta en el que el 80% de los niños alertaban de la falta de atención de sus padres o de que estaban más pendientes del móvil que de ellos, y donde uno de cada diez menores reconocía haber intentado esconder el smartphone de sus padres con este objetivo.

La 'No Phone Zone', zona prohibida para teléfonos, es completamente opcional, pero tiene una suculenta recompensa: los menores de 14 años podrán comer gratis hasta el 7 de diciembre siempre que sus padres olviden el teléfono un par de horas.

El objetivo, según dice un portavoz a The Independent, es recuperar un ambiente familiar. "Estamos pidiendo a los familiares que participen en la campaña, pero no podemos obligarles", dice. "Si es un éxito, buscaremos forma de activarla de forma permanente".

La medida ha causado revuelo en Reino Unido, donde hay un debate entre quienes creen que la medida es necesaria para acabar con imágenes impersonales sobre la mesa... Y quienes consideran que es un elemento necesario en sus vidas y son ellos los que deben decidir si quieren prestar más atención a las pantallas o a sus hijos.

Smart move: A British restaurant chain (Frankie and Benny‘s) asking diners to handover their phones to celebrate family time pic.twitter.com/usgxwAzETF

En cualquier caso, hay quien se fija más en la contradicción de pedir dejar los móviles cuando el restaurante tiene un servicio para pagar rápido a través del mismo.

I love how Frankie and Benny's are trying to promote family time by banning mobile phones at the table but...what if you want to pay via the app ? 😂 #FrankieAndBennys