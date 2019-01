Caso Julen: Últimas noticias

10:38h.

Fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, por su parte, lamentan que existan infinidad de pozos ilegales no autorizados, que cuando son precintados se vuelven a abrir porque los sellos no son eficaces. La Fiscalía también añade que una perforación no tiene repercusión penal y solo conlleva una infracción administrativa y una multa, que además tarda en pagarse o no se paga nunca.