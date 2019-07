Ciudadanos culpa a PSOE y Podemos de su expulsión del Orgullo LGTBI

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, culpa al PSOE y a Podemos de la "agresión" sufrida el sábado en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, por considerar que ambas formaciones han estado alimentando "el odio" contra los votantes de Ciudadanos.

Así lo aseguró Arrimadas a última hora de la noche después de que todos los representantes del partido naranja presentes tuvieran que abandonar la manifestación entre abucheos y con la ayuda de la policía. Arrimadas lamentó así que la reivindicación "se haya puesto del lado de los que quieren ser intolerantes", después de llamar "fascistas" a las personas que durante la manifestación les habían lanzado "botellas, hielos y vasos". "Los fascistas que nos han intentado echar del Orgullo no se van a salir con la suya", añadió, al mismo tiempo que el grupo de personas alrededor lanzaba gritos de "libertad" que impedían a la dirigente de Ciudadanos hablar.

"Es un día de vergüenza, de infamia; hago una apelación directa al PSOE y a Podemos por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos", ha dicho, argumentando que las dos formaciones "llevaban semanas calentando, como hicieron el 8M". En esa ocasión, según ella, las propias ministras les intentaron expulsar de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Por ello, espera que tanto PSOE como Podemos "condenen sin matices y sin justificaciones lo que se ha visto hoy". Varios diputados naranjas compartieron a traves de Twitter su indignación con la situación.

La intolerancia, la agresividad y el lanzamiento de distintos líquidos y objetos han empañado lo que tenía que ser un día de libertad, amor y tolerancia. Ni un paso atrás, no nos van a callar. Los intolerantes no representan este #OrgulloMadrid2019 #AlOrgulloVamos @CiudadanosCs pic.twitter.com/AEUD5L93Jg — Melisa Rodríguez (@MelisaRguezCs) 6 de julio de 2019

El #OrgulloMadrid2019 debería ser tolerancia, diversidad y libertad. En cambio, nos hemos encontrado insultos y amenazas. #AlOrgulloVamos e iremos siempre donde @CiudadanosCs tenga que defender la libertad y la igualdad. pic.twitter.com/iZkdak31NM — Marcial Gómez (@MarcialGoBal) 6 de julio de 2019

Arrimadas dijo que durante el día varios cargos de Podemos y de sus confluencias "han justificado la violencia". No obstante, señaló que Ciudadanos "no va a dar ni un paso atrás", ya que defiende que su partido "nació en un espacio en el que era más necesario que nunca", en alusión a la situación en Catalunya. La portavoz de Ciudadanos se apoyó en los 4,2 millones de votos que les respaldaron en las elecciones, entre los que dice haber personas del colectivo LGTBI. "Queremos saber cómo se ha organizado la manifestación, no vamos a permitir que se nos eche de los espacios de libertad.

La Policía Nacional, después de estar dos horas bloqueados a la altura del Museo del Prado por asistentes a la manifestación, tuvo que escoltar a los representantes de Ciudadanos para qu pudieran abandonar el lugar. Entre otras cosas, les gritaban "esto es lo que pasa por liaros con los fachas". Los organizadores del Orgullo LGTBI 2019 no perimitieron que el partido naranja desfilara este año con su propia carroza por sus alianzas con Vox para formar gobierno en corporaciones locales y municipales.