El Centro Nacional de Microbiología confirmó anoche el primer caso de infección por coronavirus en España, según informó el Ministerio de Sanidad. Se trata de uno de los cinco turistas alemanes que se hallan ingresados y aislados en el hospital de la isla canaria de La Gomera bajo observación porque habían estado en contacto en Alemania con un paciente diagnosticado con la neumonía china. Dos de ellos presentaban síntomas leves y los análisis han confirmado por ahora que al menos uno de ellos está infectado.

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase el jueves la emergencia internacional ante la evolución del coronavirus chino, varios países se lanzaron ayer a ratificar o recomendar por primera vez que no se viaje a China. Italia incluso declaró la emergencia nacional, mientras cerraron sus fronteras países como Rusia o Singapur. Antes de conocer la noticia de este primer caso, el Gobierno español se había mostrado optimista y había lanzado un mensaje de tranquilidad. España, sin vuelos directos con Wuhan (ciudad china donde se originó el brote), es consciente de que su situación es bastante más favorable que la de otros países y cree que el coronavirus apenas tendrá impacto en el país.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, reconoció en rueda de prensa que a las autoridades españolas les había «sorprendido» la decisión del Ejecutivo italiano de declarar la emergencia, una situación que España «no se plantea», pese a que en los órganos de decisión se han estudiado todos los escenarios y se podría decretar «si fuese necesario».



11 DESCARTADOS / La información disponible indica, a juicio de los expertos españoles, que la enfermedad «sigue sin ser excesivamente transmisible» y «tiene posibilidades de empezar a remitir», por lo que España «tendrá como mucho algún caso» y con transmisión local «muy limitada».

De hecho, por el momento se han descartado que 11 personas en el país padezcan el coronavirus que ha puesto en vilo al mundo. Actualmente hay un caso confirmado y otros cuatro en investigación, todos en Canarias, después de que ayer se descartara el sospechoso de Ciudad Real.

«Nuestro escenario es relativamente benigno comparado con otras zonas con casos importados», subrayó el experto. La favorable situación puede deberse a la ausencia de vuelos directos de España con Wuhan, el epicentro del brote, y a que desde el principio Sanidad puso en marcha un protocolo de actuación. En el resto del mundo se han producido más de 9.700 contagios, pero solo 126 fuera de las fronteras chinas, en 20 países diferentes y debido a personas que han estado en elpaís asiático o en contacto con otras que han residido allí, salvo alguna infección secundaria. Además, los últimos datos indican que en Alemania quizá no se produjo la transmisión asintomática que tanto preocupaba a la comunidad internacional.

Por todo ello, ayer por la tarde España no se planteaba «establecer restricciones infundadas en viajes y el comercio con China», que ni la OMS ni la UE han recomendado, al menos por el momento. Según dijo Simón, se da la circunstancia de que en varias provincias chinas hay menos casos que en algunos países. En su opinión, se está «cayendo un poco en la incoherencia» por parte de países como Alemania, Reino Unido o EEUU, que han recomendado no viajar a China y, en cambio, no limitan sus contactos con otros países donde también hay contagiados. Muchas aerolíneas, incluida Iberia, han cancelado sus vuelos de conexión con el gigante asiático.



CAUTELA / «Nosotros preferimos ser cautos, no voy a decir que otros países no tengan sus razones [para restringir o recomendar no volar], pero preferimos ceñirnos a la evidencia y, sobre todo, no actuar antes de tiempo», añadió, tras recordar varias veces que la situación puede agravarse y por tanto puede ser que España se plantee nuevas medidas.

Mientras España optaba por la cautela, Italia decidió ayer declarar el estado de emergencia por seis meses, tras un reunión de urgencia convocada por la epidemia del coronavirus, informa Irene Savio. La alarma se activó la noche del jueves al viernes después que se conociera que dos turistas chinos alojados en un hotel del centro de Roma habían resultado positivos al virus.