Detenida una madre por pegar a sus hijos menores con un matamoscas

No es por nada pero antes nos daban una torta que otra , y crecimos con más respeto y más valores que los hoy tienen algunos adolescentes. Y ni yo ni mis hermanos ni mis primos estamos traumatizados , y eso que ya se decía que a los niños seles tibia que no darles ni un cachete y dejarles que se realizasen y si rompían lo que fuese o daba una mal contestación déjarlos por si no saldrian traumatizados. Veamos qué pasa con esta forma de educar en unos años cuando suframos los resultados .