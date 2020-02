La dosis alta de Viagra puede alterar la visión

La 'Viagra' (sildenafilo) se utiliza comúnmente para tratar la disfunción eréctil y es segura con efectos secundarios limitados y poco importanTes. Sin embargo, un estudio publicado en la revista 'Frontiers in Neurology' ha destacado un riesgo de efectos secundarios visuales persistentes poco comunes, como la sensibilidad a la luz y el deterioro de la visión del color, en los hombres que han tomado la dosis más alta recomendada del fármaco.

Aunque estos efectos parecen ser raros, esta investigación sugiere que los usuarios de 'Viagra' que la utilicen por primera vez deben comenzar con una dosis más baja antes de aumentarla, si es necesario. La disfunción eréctil puede tener consecuencias psicológicas significativas para los hombres que la padecen, y puede hacer que las relaciones sexuales satisfactorias sean más difíciles de lograr.

El sildenafilo empezó a estar disponible en 1998 como tratamiento para la disfunción eréctil. Pronto se convirtió en el fármaco de venta más rápida de la historia, lo que demuestra la gran demanda de tratamientos que mejoran el rendimiento sexual.

Los efectos duran entre 3 y 5 horas

Originalmente desarrollada como un tratamiento para la presión arterial alta, el medicamento dilata los vasos sanguíneos y relaja el músculo liso del pene, facilitando el logro y mantenimiento de una erección. Sus efectos normalmente duran de 3 a 5 horas y, aunque ocasionalmente se producen efectos secundarios como dolor de cabeza y visión borrosa, suelen desaparecer con relativa rapidez.

Sin embargo, el doctor Cüneyt Karaarslan, del hospital Dünyagöz Adana en Turquía, notó un patrón en 17 hombres que acudieron al hospital por numerosos trastornos visuales, incluyendo pupilas anormalmente dilatadas, visión borrosa, sensibilidad a la luz y trastornos de la visión del color, que incluían visión de color azul intenso con daltonismo rojo/verde.

Los 17 pacientes habían tomado sildenafilo por primera vez, y todos tomaron la dosis máxima recomendada de 100 mg. A ninguno de los hombres se le había prescrito el medicamento. Los efectos secundarios visuales comenzaron una vez que el fármaco hizo efecto, y aún estaban presentes cuando los hombres llegaron a la clínica 24-48 horas después.

Efectos leves y temporales

Los doctores realizaron varias pruebas oculares y monitorearon a los pacientes a lo largo del tiempo para ver cómo se desarrollaban sus síntomas. Afortunadamente, en los 17 pacientes los síntomas se habían resuelto 21 días después.

"Muchos hombres utilizan medicamentos de venta sin receta para mejorar el rendimiento y ayudar con la ansiedad sexual y la disfunción eréctil. Para la gran mayoría de los hombres, cualquier efecto secundario será temporal y leve.

Sin embargo, quería destacar que los problemas persistentes de los ojos y la visión pueden encontrarse en un pequeño número de usuarios", detalla Karaarslan.

Control médico

Entonces, ¿por qué estos hombres eran susceptibles a estos efectos secundarios de larga duración? Puede ser posible que una pequeña subsección de la población no descomponga el sildenafilo y lo elimine del cuerpo de manera eficiente, lo que lleva a concentraciones muy altas en la sangre en comparación con la mayoría de los usuarios.

Estos hombres también tomaron la dosis más alta recomendada de sildenafilo en su primera toma. Comenzar con una dosis más baja puede haber significado efectos secundarios menos severos. Además, tomarla bajo supervisión médica probablemente habría significado que los hombres no hubieran usado una dosis tan alta en su primera vez.

En cualquier caso, el investigador puntualiza que los pacientes con disfunción eréctil no deberían preocuparse por posibles efectos secundarios de la 'Viagra'. Estos efectos secundarios persistentes parecen ser muy raros. "Aunque estos medicamentos, cuando se usan bajo el control de los médicos y en las dosis recomendadas, proporcionan un apoyo sexual y mental muy importante, no deben utilizarse ni repetirse dosis no controladas e inapropiadas", concluye Karaarslan.